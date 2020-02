Savez-vous combien vous devez épargner pour la retraite?

Il reste à peine plus d’une semaine avant l’échéance des cotisations aux REER pour l’année d’imposition 2019. La date limite pour cotiser tombe le 2 mars.

C’est à cette période qu’on voit certaines succursales d’institutions financières étendre leurs heures d’ouverture pour accueillir les cotisations de dernière minute.

C’est aussi à ce moment de l’année que le « conseiller » de la banque prend de nos nouvelles afin de nous rappeler de faire vite, qu’il reste peu de temps pour « profiter d’économies d’impôt ».

Il ne faut pas se méprendre sur les motifs de tout ce zèle, les REER sont une vraie manne pour l’industrie des services financiers. Au fond, tous ces professionnels qui s’agitent à l’approche du mois de mars sont souvent plus préoccupés par leurs objectifs de ventes que par nos objectifs de retraite.

Pressés par l’échéance qui approche et la crainte de passer à côté d’un remboursement d’impôt (celui-là même qui nous permettra de payer nos prochaines vacances), nous ne sommes pas difficiles à convaincre.

« Cotiser au REER », ce n’est pas un conseil

Ce n’est pas une mauvaise chose d’épargner dans un REER, au contraire. Cela en fait un produit facile à vendre. Je souligne cependant que la grande majorité des cotisations ne répondent à aucune stratégie ou ne reposent sur aucun objectif.

Si on voulait vraiment nous rendre service, on ne nous inviterait pas seulement à mettre de l’argent dans le REER, une fois par année en février.

On nous dirait la vérité, c’est-à-dire que les contributions REER ne sont pas recommandées pour tout le monde, qu’elles ne sont pas indiquées à tous les moments de la vie. Les gens à faibles revenus n’ont pas les moyens ni l’intérêt à le faire. Les jeunes en début de carrière devraient souvent favoriser le CELI.

On prendrait le temps de nous expli-quer quelles seront nos sources de revenus de retraite et ce que représentera, dans 25 ans, le fruit de nos efforts actuels, après impôts.

On nous parle trop des économies d’impôt réalisées au moment de la cotisation REER, mais jamais assez de la facture fiscale qui nous attend au moment du décaissement.

On nous aiderait à mieux cerner nos objectifs de retraite et à évaluer nos options pour les atteindre.

Perdu dans le noir

Ça, c’est dans mes rêves. L’industrie des services financiers compte certainement des employés bien intentionnés et compétents, mais de manière générale, elle n’a pas trop intérêt à éduquer les clients autrement que par des slogans. Les gens sont dans le noir.

Selon des statistiques publiées par Retraite Québec, les trois quarts des Québécois n’ont aucune idée de l’épargne qui leur sera nécessaire pour subvenir à leurs besoins de retraite. Parmi ceux-là, nombreux sont ceux qui ignorent ce qu’ils retireront du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du programme de la Sécurité de la vieillesse (PSV).

Pour les privilégiés qui auront droit à une rente garantie d’un régime de pension d’employeur, ces questions paraissent futiles. Pour quelque 65 % des gens qui ne profiteront pas d’un régime de retraite digne de ce nom, elles sont d’une importance capitale.

Heureusement, il y a d’autres organisations capables de remplir une mission un tant soit peu éducative.

Des outils pour voir clair

Retraite Québec est de celles-là. Pour quiconque s’intéresse à la planification de la retraite, le site internet qui chapeaute le Régime de rentes du Québec représente une mine d’or.

Vous voulez une idée des revenus de retraite qui vous attendent ? C’est là qu’il faut aller. Vous y trouverez des explications détaillées au sujet des régimes de retraite publics (RRQ, PSV), des statistiques, des conseils et deux calculateurs de revenus de retraite qui n’ont pas d’équivalents ailleurs : SimulR et SimulRetraite. Ce dernier, qui nécessite un code d’utilisateur ClicSÉQUR, dresse un portrait personnalisé assez complet et permet d’évaluer vos besoins d’épargne en fonction de divers scénarios.

Le résultat ne sera sans doute pas aussi raffiné que celui que peut produire un bon planificateur financier, surtout en matière de conseils.

L’outil reste incontournable, particulièrement pour ceux qui n’ont pas accès à l’avis de professionnels désintéressés.