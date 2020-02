Un grand moment pour Jared Spurgeon

De passage vendredi à Edmonton, sa ville natale, Jared Spurgeon en a profité pour réaliser un exploit hors du commun. En effet, le joueur du Wild du Minnesota est devenu le 12e défenseur différent dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey à réussir un tour du chapeau.

Ses trois buts ont d’ailleurs permis aux siens de l’emporter 5 à 3 devant les Oilers.

Spurgeon, qui comptait sept buts en 52 matchs cette saison avant la rencontre de vendredi, avait du mal à se souvenir de la dernière fois qu’il avait enfilé l’aiguille trois fois dans un même match.

«Probablement au niveau midget, a lancé le joueur de 30 ans à LNH.com. Ça faisait longtemps. J’ai eu quelques matchs de deux buts, mais celui-là fait du bien.»

Le moment était d’autant plus grand pour Spurgeon qu’il s’est déroulé chez lui, face à l’équipe de son enfance.

«J’ai beaucoup de souvenirs ici. Mon grand-père avait des billets de saison, et on alternait pour assister aux matchs avec mes frères, ma sœur et mes cousins.»

«Quand tu grandis ici, tu rêves de devenir un joueur des Oilers. À l’évidence, ça n’a pas marché pour moi. Je ne pense pas habituellement à réussir un tour du chapeau, je suis plutôt axé sur la défensive. Alors c’était vraiment bien de vivre ça», a poursuivi Spurgeon, qui a disputé les 10 saisons de sa carrière dans la LNH avec le Wild.

Un exploit rare

Seulement 11 autres défenseurs dans l’histoire de la ligue ont réussi un tour du chapeau. Al MacInnis y est parvenu à deux reprises. Justin Faulk était le dernier à avoir réussi le coup, en 2018, alors qu’il évoluait avec les Hurricanes de la Caroline.

Dustin Byfuglien, Bryan Fogarty, Paul Reinhart, Reijo Ruotsalainen, John Van Bosmeer, Denis Potvin, Dick Redmond, Brad Park et Bert Corbeau ont également réalisé l’exploit.

Un autre défenseur du Wild natif d’Edmonton, Carson Soucy, a vécu un moment précieux en marquant son septième but de la saison, et de sa carrière dans la LNH, contre les Oilers. Près de 200 de ses amis et connaissances étaient venus l’encourager.