Un marché d’acheteurs

Comment une formation peut-elle remporter autant de victoires contre des équipes aussi bien nanties que les champions en titre, les Blues de St. Louis, et aussi talentueuses que les Capitals de Washington... et subir quatre défaites contre la pire équipe de la ligue, les Red Wings de Detroit ?

Je vous rappelle que le Canadien a battu les Blues deux fois et les Capitals, deux fois, et à Washington par surcroît.

C’est à n’y rien comprendre.

Mais, il faut croire parfois que c’est la réalité du sport et les conséquences de la parité sauf qu’on a un mal fou à comprendre.

Par ailleurs, une décision de l’entraîneur peut entraîner bien des spéculations.

Par exemple, que se passe-t-il avec Artturi Lehkonen ?

Est-il dans la vitrine ?

Pourtant, n’est-il pas l’un des préférés de Claude Julien ?

C’est un patineur qui ne fait pas de bruit, qui travaille sans relâche match après match. Il joue un rôle important en infériorité numérique.

Pourquoi l’envoyer sur la galerie de la presse ?

Nick Cousins et Jordan Weal et le retour de Paul Byron, aux dires de Claude Julien, l’ont forcé à prendre cette décision. Julien voudrait que Lehkonen ajoute quelques points à ses performances.

C’est correct ainsi.

À quoi s’attendre ?

Se pourrait-il également que Marc Bergevin et son groupe veuillent se départir de Cousins et de Weal et que, par le fait même, la meilleure solution, ce soit de les utiliser ?

Après tout, Cousins et Weal ne participent-ils pas aux supériorités numériques, un choix fort contesté de Claude Julien ?

Mais, bon.

Revenons à cette équipe imprévisible.

Les formations de tête se préparent-elles à affronter le Canadien comme le Tricolore se prépare à affronter les

Red Wings ou encore les Devils du New Jersey ?

Se pourrait-il que les Capitals croyaient être en mesure de secouer leur léthargie contre une équipe qui, selon leur jugement, appartient au dernier tiers du classement ?

C’est fort plausible.

Par contre, c’est peut-être mal connaître cette équipe parce qu’elle est capable du meilleur et du pire. Et, elle l’a démontré, jeudi.

Certains diront que cette victoire, que Claude Julien avait qualifiée de match pivot dans le sens qu’une défaite aurait de sérieuses répercussions pour le reste de la saison, a sans doute ravivé l’espoir chez les plus grands partisans de l’équipe ; le problème, c’est que Toronto a gagné et du même coup, le Canadien fait du sur-place.

Des partisans loyaux

Si ça peut toujours consoler ces mêmes partisans, les Panthers de la Floride et leur gardien de 10 M$, Sergei Bobrovsky ont perdu contre la pire équipe de l’association de l’ouest, les Kings de Los Angeles.

Il reste que cette victoire à Washington ne change aucunement les plans de Marc Bergevin.

Il est un directeur général sollicité en raison de la position au classement de son équipe. Ses homologues croient-ils que le grand patron du secteur hockey chez le Canadien tendra une oreille attentive à une proposition intéressante ?

Sans doute.

Il a beau répéter qu’il ne touchera pas à des vétérans comme Carey Price, Shea Weber, sans doute Tomas Tatar et Jeff Petry, et l’incontournable Brendan Gallagher, cependant, pourrait-il, à sa grande surprise, se retrouver devant une situation l’invitant à une longue réflexion ?

Tout est possible parce que le contexte s’y prête.

Le marché est à la hausse puisque les acheteurs sont nombreux et prêts à payer le gros prix, comme l’ont fait les Penguins de Pittsburgh et le Lightning de Tampa Bay, deux équipes avec de grandes ambitions qui ne veulent pas revivre le scénario du printemps dernier. Tampa Bay et Pittsburgh ont subi l’élimination en quatre matchs.

Le classement indique que les équipes désirant colmater des brèches ou encore recherchant des patineurs capables d’apporter une autre dimension à leurs effectifs, ces équipes, elles sont nombreuses.

Et, qu’on le veuille ou non, le marché est attrayant.

Des surprises ?

Il se pourrait très bien que le week-end, un ou deux jours avant la date limite pour effectuer des changements au niveau du personnel, réserve des surprises de taille.

Bergevin peut toujours s’en tenir au statu quo, ce qui ne sera pas tellement bien perçu par les amateurs de plus en plus impatients, d’une part, du travail de Claude Julien et, du même coup, des actions prises par Bergevin.

Toutefois, on doit reconnaître que c’est pendant l’entre-saison que le directeur général peut négocier avec plus de latitude. Il aura à décider de l’avenir de Tatar, de Petry, de Phillip Danault, de Max Domi, de Gallagher avec l’organisation. Ils disputeront la dernière saison de leur entente. C’est pourquoi attendre à l’entre-saison se veut une solution appropriée dans les circonstances.

Après tout, quelles seront les exigences salariales de tous ces joueurs ? Le Canadien n’a rien gagné avec eux au cours des dernières années, mais, sur le plan individuel, ils apporteront des arguments solides pour faire hausser les prix. Gallagher vendra l’impact qu’il exerce au sein de l’équipe et sa production. Tatar soulignera qu’il a répondu aux attentes. Petry insistera sur le rôle qu’on lui a confié pendant l’absence de Weber. Danault apportera à la table des négociations son efficacité dans bien des situations, sa polyvalence et son éthique au boulot.

Et Max Domi...

Euh...

La malchance s’acharne sur Columbus

Le nom de John Tortorella a été mentionné plusieurs fois comme étant un candidat très sérieux pour le titre d’entraîneur de l’année.

Or, à moins d’un autre miracle, parce que les Blue Jackets en ont réalisé un en se maintenant parmi les meilleures équipes de la division métropolitaine, Tortorella et son groupe devront possiblement dire adieu à leurs chances d’une participation aux séries éliminatoires.

Déjà que la perte de Seth Jones, le talentueux défenseur, avait déjà de lourdes conséquences sur l’équipe, voilà que l’un de leurs bons marqueurs, une agréable surprise dans le camp de cette formation, Oliver Bjorkstrand, est perdu pour le reste de la saison.

Jeudi soir, contre Philadelphie, il a inscrit son 21e but de la saison, à son 49e match.

Avec Jones, Cam Atkinson, Josh Anderson et Joonas Korpisalo sur la touche, Tortorella est à bout de ressources.

Un bon coup

Les Bruins ont-ils abandonné l’espoir d’acquérir Chris Kreider ? Peut-être puisqu’ils ont fait l’acquisition de Ondrej Kase, des Ducks d’Anaheim. Du même coup, ils ont soulagé leur masse salariale en expédiant à Anaheim, le vétéran David Backes, Axel Andersson, qui évolue à Moncton ainsi que leur choix de premier tour.

Une décision intéressante et on souligne que Kase, un joueur dynamique, évoluera possiblement avec David Krejci.