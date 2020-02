«Le Lion» avec Dany Boon: une comédie affligeante

Le comédien et humoriste français Dany Boon a eu beaucoup de succès au cinéma dans le passé en formant des duos comiques irrésistibles avec Kad Merad (dans Bienvenue chez les Ch’tis) et Benoît Poelvoorde (dans Rien à déclarer). Mais dans la nouvelle comédie d’action Le Lion, son tandem avec Philippe Katerine ne fonctionne tout simplement pas.

Réalisé par le Français Ludovic Colbeau-Justin (C’est tout pour moi), Le lion met en scène une histoire d’espionnage aussi improbable qu’un film de James Bond qui miserait sur un mélange échevelé de comédie et d’action.

On y suit le personnage de Romain (Philippe Katerine), un médecin en hôpital psychiatrique qui décide de faire équipe avec Léo (Dany Boon), un patient qui se prend pour un agent secret, afin de tenter de retrouver sa fiancée qui vient d’être kidnappée.

Sans savoir si Léo est vraiment un agent secret ou s’il est plutôt un menteur invétéré, le naïf et maladroit Romain se lancera dans une série d’aventures beaucoup trop dangereuses pour lui.

Misant sur une intrigue sans queue ni tête et une mise en scène sans folie, Le Lion se contente d’enchaîner les gags et les scènes d’action sans vraiment toucher sa cible. Comédien à ses heures, le chanteur Philippe Katerine nous avait bien fait rire dans Le grand bain, cette comédie dramatique charmante qui racontait l’histoire d’une bande d’hommes dépressifs qui trouvaient refuge dans la nage synchronisée masculine. Mais dans Le lion, Katerine est tout simplement insupportable, avec ses grimaces et son cabotinage. Généralement très drôle, Dany Boon en fait beaucoup trop lui aussi, en multipliant les singeries et les cascades inutiles. Bref, Le Lion est un film à oublier pour lui et pour nous.

Le lion

★ ½