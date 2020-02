Une dépendance à l’Asie exacerbée par la crise

La crise ferroviaire a mis en évidence notre degré croissant de dépendance au secteur manufacturier asiatique.

« Les transports de marchandises avec l’Asie sont devenus des composantes essentielles de l’économie du pays », d’indiquer Eric Allard, un consultant de plus de 20 ans d’expérience en transport et logistique.

Depuis deux semaines, des centaines d’entreprises du Québec font des pieds et des mains pour pallier la quasi-absence de liens ferroviaires capables de relier les ports de Vancouver, en Colombie-Britannique – principale porte d’entrée de l’Asie au Canada –, au territoire du Québec.

Des entreprises aussi importantes que Canadian Tire et Dollarama, dont la majorité des produits sont fabriqués en Asie, voient aujourd’hui leur prospérité intimement liée au bon fonctionnement de notre réseau de transport et logistique, affirme Jacques Roy, spécialiste de ces questions à HEC Montréal.

Des décennies de transfert

Il en va de même des entreprises de secteurs aussi variés que l’alimentation et la mode. Les Simons, Reitmans et Dynamite de ce monde, par exemple, importent l’essentiel de leur production de pays comme la Chine, le Vietnam et le Bangladesh. Conséquence possible de cette réalité : une saison printanière à oublier.

Pour les spécialistes consultés par Le Journal, cette dépendance est le résultat de décennies de transfert de production vers les pays à moindre coût. Alors que le secteur manufacturier avait fait plutôt bonne figure durant la période 1985-2000, c’est à compter de 2000 que s’est amorcée une descente marquée du secteur manufacturier.

En 10 ans, selon l’Institut de la statistique du Québec, ce secteur est passé de 23,6 % à 16,3 % du PIB au Québec ; et sa proportion des emplois dans la province a fondu de 18,6 % à 12,9 % en 2010.

« Comme je dis toujours, affirme M. Roy, une chaîne de production mondialisée peut sembler parfaite quand tout va bien. Mais lorsque quelque chose se met à clocher, tout peut vite devenir plus compliqué. »