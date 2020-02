Waves Hôtel and Spa, la Barbade: pour l’expérience d’un hôtel-boutique

Avec seulement 70 chambres, le Waves Hotel and Spa offre une expérience tout-inclus haut de gamme et personnalisée, à l’image d’un hôtel-boutique. Divisé en deux parties pour une clientèle adulte et familiale, le complexe, ouvert en août 2016, charme par sa tranquillité et sa petite taille.

Qu’on le dise tout de suite : le Waves Hôtel and Spa, de la chaîne barbadienne Elegant Hotels, n’est pas un immense tout-inclus, avec quantité de piscines, de restaurants et d’activités. Ici, on compte deux piscines, une pour les adultes, l’autre pour tous, deux restaurants, un café, et vous avez fait le tour ! Le complexe est en fait divisé en deux parties bien distinctes, d’ailleurs bien séparées par une route.

D’un côté, le bâtiment principal, baptisé le Ocean House, est situé entre la route et la plage. Il compte le lobby, le restaurant principal, le Seascape (un buffet qui se transforme en souper à la carte) ainsi que le café Kyso. Un grand salon invitant, avec de beaux canapés tout droit sortis d’une maison de plage, donne sur une terrasse qui surplombe la mer. Le soir venu, les clients viennent sur la terrasse pour prendre un cocktail au rhum, tandis que le coucher de soleil offre un panorama exceptionnel. Des torches sont d’ailleurs allumées si bien que la terrasse se veut l’endroit le plus romantique de l’hôtel.

De la terrasse, des marches conduisent les baigneurs sur la plage.

Dans ce bâtiment se trouvent également la salle de sport et la piscine familiale, un peu petite. Une cinquantaine de chambres se trouve également dans ce bâtiment et la plupart jouissent de belles vues sur l’océan.

Traitements au spa... gratuits

De l’autre côté de la route se trouve la Spa House, une section avec 18 chambres, une grande piscine pour adultes seulement, le spa, ainsi que le restaurant d’inspiration asiatique Shiso.

Revenons au spa, car les clients seront ravis de savoir que certains traitements sont compris dans le prix du forfait, en fonction de la durée du séjour et de la catégorie de la chambre. Au total, jusqu’à quatre traitements, dont un massage facial express, un massage du scalp, un massage du corps de 30 min, un soin exfoliant au sel et au pamplemousse, une manucure et une pédicure, peuvent être prodigués gratuitement durant le séjour. Une bonne façon d’ajouter encore plus de relaxation à ses vacances, et sans rien débourser !

La section de plage de l’hôtel n’est pas très large, mais les amateurs de marche pourront longer la côte sur des centaines de mètres.

L’eau de la mer des Caraïbes est calme, translucide. Il faut dire que la côte ouest de l’île est bien plus calme que celle de l’est, donnant sur l’océan Atlantique. Ce n’est pas pour rien que la plupart des hôtels à la Barbade se trouvent sur la côte ouest, bien nommée la côte Platine. Notons également qu’un service à la plage, attentionné comme dans le reste du resort, est offert. Vous n’aurez donc pas à bouger de votre chaise longue pour commander et recevoir votre cocktail préféré !

La belle terrasse relaxante surplombant la mer des Caraïbes, pour prendre un cocktail en fin de journée.

Une piscine familiale un peu petite.

L’hôtel en bref

70 chambres, dans sept catégories différentes, dont les luxueuses suites sur deux étages avec vue sur la mer.

Trois restaurants (Seascape, Shiso et Café Kyma).

Deux piscines, l’une familiale, l’autre pour adultes.

Un spa, avec jusqu’à quatre traitements inclus dans le forfait en fonction de la catégorie de la chambre.

Une salle de fitness, avec cours de yoga.

Des activités nautiques motorisées et non motorisées (ski nautique, kayak, planche à pagaie, tour en chambre à air).

Wi-Fi gratuit.

Bateau-taxi gratuit pour aller dans les autres propriétés Elegant Hotels.

