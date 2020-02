DOYLE, Rita (née Forest)



À Montréal, le 19 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Rita Forest, épouse de feu M. John-Edwin Doyle.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Hélène) et Richard (Isabelle), ses petits-enfants Joëlle, Maxime, Jonathan et Samuel, ses arrière-petits-enfants Michaël et Méli-Anne, ses frères Gérard et Raynald, son beau-frère Walter, ses belles-soeurs Mabel et Monique ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mardi 25 février à 14h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Prière de vous rendre directement à l'église pour les funérailles.5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE