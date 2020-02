Actrice sans frontières

Entre un tournage en France et un autre au Maroc, Marie-Josée Croze n’a pas hésité à sauter dans un avion pour Toronto à l’automne 2018 afin de jouer le rôle d’une magicienne excentrique dans le thriller psychologique Disparition à Clifton Hill. « J’étais super contente parce que c’est très rare qu’on pense à moi pour ce genre de personnage loufoque », confie l’actrice québécoise en entrevue au Journal.

Troisième long métrage du jeune cinéaste canadien Albert Shin (In Her Place), Disparition à Clifton Hill met en scène une jeune femme (jouée par Tuppence Middleton) qui, en retournant chez elle à Niagara Falls, tente de résoudre le mystère de l’enlèvement dont elle a été témoin quand elle était petite. Son enquête la mènera vers un couple de magiciens vedettes (Marie-Josée Croze et Paulino Nunes), qui a perdu son enfant à la même période.

Lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal depuis Paris, où elle habite depuis près de 20 ans, Marie-Josée Croze a révélé avoir eu un coup de cœur pour ce film, mais aussi pour ce personnage qui lui permettait d’explorer une autre facette de son jeu.

« J’ai tripé quand j’ai lu cela, confie-t-elle. C’est vrai que c’est rare qu’on m’offre ce genre de rôle. Je me suis d’ailleurs mis une énorme pression parce que je me disais que ces gens-là m’avaient accordé une immense confiance et qu’il ne fallait pas que je les déçoive. Mais je me suis beaucoup amusée. C’était très chouette. C’est un film que j’aime beaucoup et je suis très contente qu’il soit montré au Québec. »

Le tournage de Disparition à Clifton Hill (Disappearance at Clifton Hill) a eu lieu à Toronto à l’automne 2018. Marie-Josée Croze n’a eu que quelques jours de tournage avec l’équipe du film, mais ils ont été intenses, selon elle :

« Ça s’est fait très vite, entre le moment où j’ai lu le scénario, accepté de jouer dans le film et que j’ai sauté dans un avion pour Toronto, indique la comédienne de 49 ans. Le temps de préparation a été très court. On a notamment travaillé avec un magicien pour nous donner quelques trucs afin que le spectateur réussisse à croire à nos personnages. »

Ce rôle de magicienne lui a aussi donné l’occasion de tourner quelques scènes avec un vrai tigre :

« C’était délicat à tourner parce que les tigres, il ne faut vraiment pas les faire chier ! lance-t-elle en riant. On avait sur la feuille de service une consigne qui disait qu’il ne fallait pas se laver avec du savon, parce que les tigres n’aiment pas l’odeur du savon. L’équipe au complet avait les cheveux gras ce matin-là ! Mais on était tous comme des enfants quand ils nous ont amené le tigre sur le plateau. C’est sûr qu’il y avait beaucoup de consignes de sécurité. C’est un animal magnifique et mythique. C’est un gros chat en fait. Ça ronronne comme un chat, mais ça peut bouffer quelqu’un en trois secondes ! »

Une carrière internationale

Depuis qu’elle a été révélée sur la scène internationale avec ses rôles dans Maelström (2000), Ararat (2002) et Les Invasions barbares (2003), Marie-Josée Croze n’a pas cessé d’enchaîner les projets, non seulement en France, mais aussi aux quatre coins du monde. Elle a récemment passé plusieurs mois au Maroc et à Abu Dhabi pour le tournage de Mirage, une série d’espionnage réalisée par le Québécois Louis Choquette, qui sera diffusée sur Crave à compter du 8 mars. Elle jouera bientôt dans un film qui sera tourné au Pays de Galles.

« Je n’accepte pas les projets en fonction de leurs lieux de tournage, dit-elle. Je suis quelqu’un qui adore être chez moi et ne pas sortir. Mais si je n’avais pas voulu m’éloigner de chez moi, je n’aurais pas beaucoup travaillé ces dernières années. Depuis le début de ma carrière, j’ai joué dans 80 films qui ont été tournés dans plusieurs pays et qui ont abordé plusieurs styles différents. C’est quelque chose dont je suis assez fière. »

♦ Le film Disparition à Clifton Hill prend l’affiche le 28 février.