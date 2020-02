Aghanistan: un plan de paix bien précaire

Le président Trump a promis de rapatrier les troupes américaines et de mettre fin au plus long conflit de l’histoire de son pays. L’objectif est audacieux et la route, parsemée d’embûches.

Samedi marquait, dans le pays, le début d’une période de réduction de la violence qui s’échelonnera sur sept jours. Si ce test est réussi, les États-Unis et les talibans signeront un accord jugé historique le 29 février. S’il ne faut pas négliger la portée de cet accord, nous sommes encore loin d’un plan de paix pour l’Afghanistan et d’un retrait complet des troupes américaines.

La volonté du président de respecter une promesse de sa campagne 2016 semble ferme, mais il semble bien difficile d’imaginer un retrait complet. Non seulement les troupes déployées luttent encore contre les talibans, mais on mène toujours des opérations contre des groupes terroristes. Qui effectuera ce travail nécessaire pour désamorcer des attaques potentielles d’Al-Qaïda ou de l’État islamique?

Aux réserves bien légitimes du Pentagone et des services de renseignements, il faut ajouter les négociations entre les talibans et le gouvernement afghan. Le président afghan, Ashraf Ghani, vient tout juste d’être réélu, mais par une bien faible marge. Déjà considéré comme la marionnette de Washington, Ghani n’est assurément pas en position de force et ses adversaires ne le ménageront pas.

On peut comprendre la volonté de plusieurs Américains de rapatrier les fils et les filles du pays qui luttent depuis longtemps en terrain hostile, mais les écueils sont nombreux.

Pour espérer une fin heureuse à son projet, Donald Trump doit donc convaincre plusieurs de ses chefs militaires, espérer que les talibans se disciplinent et attendre que Ghani stabilise la situation suffisamment longtemps pour s’entendre à son tour avec les talibans.

Je vais donc continuer à m’intéresser à la situation, mais les probabilités de parvenir à un solide plan de paix me semblent bien minces. Une réussite constituerait un bel atout pour Donald Trump pendant une année électorale. En attendant, il pourra toujours affirmer qu’il a donné une réelle chance au processus.