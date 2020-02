Balados true crime: spécial crime organisé

Les groupes criminels fascinent les gens.

Mafia, gangs de rue, motards, chacun pique notre curiosité, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

Que ce soit au cinéma, à la télévision ou en balado, la majorité des productions true crime se concentre sur un crime souvent irrésolu.

Il existe cependant quelques balados qui préfèrent s’attarder au monde criminel de façon plus large, en enquêtant sur le crime organisé et ses nombreux acteurs.

Les meilleurs d’entre eux, comme ceux que je vous propose cette semaine, réussissent à dépeindre un portrait relativement complet de ces organisations et de leur fonctionnement.

Qui est à la tête de l’organisation? Jusqu’où s’étendent leurs tentacules? Quels effets ont-ils sur la communauté?

La crème des balados true crime de ce genre répond à ces questions et bien plus encore.

L’importance d’une bonne histoire

Ce n’est toutefois pas suffisant pour s’assurer de réellement passionner son public.

Au cœur de toutes ces révélations et détails sur les rouages d’un groupe criminel et ses opérations, on se doit d’y retrouver un ou quelques personnages aux histoires captivantes.

Dans les cas de criminels endurcis, cela se traduit souvent par un destin tragique et un rappel que le crime ne paie pas.

Bien qu’il soit essentiel de ne pas glorifier les vies de criminels, certains créateurs réussissent à faire transparaître que ces histoires sont souvent plus nuancées qu’on pourrait le croire.

5 balados sur le crime organisé

Parfaits pour les amateurs de The Sopranos et The Wire, voici cinq balados true crime portant sur divers groupes criminels et les rouages de leurs opérations.

Narcos PQ – QUB Radio

Ce balado sélectionné par Apple Podcasts comme une des meilleures séries true crime francophones de 2019 vous fera découvrir le monde des narcotrafiquants québécois opérant ici et ailleurs. Les journalistes Brigitte Noël et Félix Séguin vous proposent de les suivre dans leurs enquêtes et réflexions sur le rôle du Québec dans l’industrie des stupéfiants.

The Dark North – Postmedia

Cette production animée par le journaliste d’expérience Paul Cherry porte sur les divers groupes qui contrôleraient le monde criminel montréalais, du clan Rizzuto aux Hells Angels. Ce dur portrait de la métropole québécoise vous fera aussi découvrir des événements ayant marqué le monde criminel de la province.

Rap carcéral – Ici Radio-Canada Première et Vice

En nous expliquant les liens qui existent entre la musique rap et les gangs de rue, le journaliste Simon Coutu nous propose un regard unique sur l’univers du crime organisé. Ce balado est très différent de mes autres suggestions true crime et vous devriez lui donner une chance justement pour cette raison, que vous soyez un amateur de hip-hop ou non.

Crimetown – Gimlet Media

Possiblement le meilleur balado sur le crime organisé produit aux États-Unis, Crimetown se concentre, chaque saison, sur une ville et ses criminels. Tandis que la première porte sur la ville de Providence et une étonnante brochette de personnages mêlés d’une façon ou d’une autre au monde interlope, la deuxième se concentre sur la ville de Détroit dans les années 1970. À ne pas manquer pour quiconque veut réellement comprendre les complexités du crime organisé.

Empire on blood – Panoply

Malgré une structure parfois difficile à suivre et un animateur qui laisse légèrement à désirer, le balado Empire on blood mérite une écoute grâce à son histoire poignante de deux importants narcotrafiquants qui ont marqué l’arrondissement new-yorkais du Bronx dans les années 1990.