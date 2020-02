Bloquer le pays

Les arguments économiques n’ont pas d’effet sur des manifestants persuadés de leur bon droit et la démocratie fout le camp sous les convictions d’injustices flagrantes.

De Paris à Montréal, le pays bloqué n’émeut pas les contestataires. La rage de certains de leurs concitoyens ne les rend pas davantage conciliants.

La révolte des gens d’en bas

Du printemps érable québécois jusqu’au blocus des voies ferroviaires canadiennes en passant par la révolte des gilets jaunes et la montée aux barricades des travailleurs français, la légitimité se substitue à la légalité dans la violence des affrontements. Policiers et juges deviennent ainsi des suppôts d’une classe de bien-nantis qui protègent ses privilèges.

Photo AFP

Les bonnes intentions ou l’affirmation claire des réformes qu’un gouvernement compte mener ne suffisent pas à justifier les décisions ou à apaiser les tensions.

Le gouvernement Trudeau se voulait champion de la réconciliation avec les Premières Nations en recensant les mauvais traitements et en multipliant les excuses, tout en espérant leur redonner un pouvoir réel sur leur destinée. Enlisé dans l’exploitation pétrolière, il a provoqué leur colère et celle des environnementalistes qui ont tôt fait de venir les appuyer. L’écart entre le discours et l’action gouvernementale multiplient les insatisfactions.

Le président Macron souhaitait, dans un souci environnemental, augmenter les taxes sur les carburants, et, dans une préoccupation d’équité, uniformiser les régimes de retraite. Malgré la noblesse des intentions, les mesures proposées ont soulevé l’ire de ses compatriotes qui voyaient un tribut plus lourd à payer pour les ouvriers tout en ménageant les gens plus aisés. Ultimement, la réforme des retraites est retournée à un fourre-tout de privilèges et les taxes sur les carburants à une partie de cache-cache.

Jusqu’où la rue ?

Durant la crise des gilets jaunes, on entendait plusieurs Français parler de révolution et de renversement du gouvernement. Dans la foulée de la crise autochtone ou de celle des frais de scolarité, les groupes anticapitalistes ont ressurgi pour appeler à un renversement du système.

La démocratie en prend pour son rhume alors que les gouvernements élus perdent le contrôle en s’avérant incapables de maîtriser la situation. Face à la révolte, rares sont les politiciens qui osent s’interroger sur ses causes profondes et encore plus rares ceux qui proposent des mesures pour une plus grande justice sociale. Pendant que les uns misent sur une guerre d’usure, d’autres sont prêts à déclencher une guerre civile pour imposer l’ordre qui sert les intérêts des classes dites supérieures.

Bien que ce soit les inégalités qui se révèlent être à la source de toutes ces rébellions, nos gouvernements semblent incapables de proposer les mesures qui contribueraient à leur réduction significative et qui satisferaient la majorité de la population. Des gouvernements élus par une minorité de la population dans la foulée du clientélisme électoral amplifient chez plusieurs le sentiment d’être ignorés par les parlements.

Alors pour ceux-ci, la rue devient l’arme du changement en attendant un gouvernement pour tous !