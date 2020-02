C’est arrivé la semaine du... 23 février

23 février 1920

Naissance à Montréal de Paul Gérin-Lajoie, notamment le petit-fils de la militante Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Élu dès 1960, il est ministre de la Jeunesse avant de devenir le premier ministre de l’Éducation du Québec de 1964 à 1966, dans le gouvernement de Jean Lesage. À ce titre, il dirige la plus importante réforme que le Québec ait connue en matière d’éducation, à la suite des recommandations du rapport Parent. Il est aussi un pionnier de la coopération internationale au Canada, alors qu’il préside l’Agence canadienne de développement international. La fondation qui porte son nom se consacre à la promotion de l’éducation, au Québec et dans le monde.

24 février 1663

Louis XIV dissout par décret la Compagnie des Cent-Associés, qui exploitait les ressources du Canada. Le roi rattache la colonie à son propre Conseil souverain pour favoriser sa colonisation et sa croissance.

25 février 1945

Maurice Richard, du Canadien de Montréal, marque son 45e but de la saison ! Un nouveau record pour la Ligue, qu’il battra lui-même quelques semaines plus tard avec son 50e but en autant de parties.

26 février 1867

À Londres, la Chambre des lords adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ensemble de lois qui devient la constitution canadienne. L’Acte entre en vigueur le 1er juillet.

27 février 1879

Photo : Vers 1930, Archives de la Ville de Montréal

Avec un capital modeste de 3000 $, le joaillier montréalais Henry Birks annonce l’ouverture de sa boutique rue Saint-Jacques où il reçoit bientôt la bourgeoisie montréalaise. Fils de pharmacien anglais, mais né à Montréal, le jeune Henry Birks passe même un hiver à Rivière-du-Loup pour apprendre le français. Il fait son apprentissage de la joaillerie chez les bijoutiers Savage et Lyman. En 1893, son entreprise s’est agrandie, et il s’associe avec ses fils dans la société Henry Birks and Sons. Leur nouveau magasin, inauguré en 1894, est encore aujourd’hui un joyau du square Phillips, sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

28 février 1929

Dorénavant, toutes les femmes mariées et propriétaires qui paient des taxes municipales ont le droit de vote aux élections municipales de Montréal.

29 février 2004

Le film Les invasions barbares, du Québécois Denys Arcand, reçoit l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. C’est le premier long métrage québécois à remporter une telle reconnaissance.