Des abeilles envoient cinq personnes à l’hôpital

PASADENA, Californie | Des abeilles qui étaient confortablement installées dans les murs d’un hôtel de Pasadena, en banlieue de Los Angeles, n’ont absolument pas aimé être dérangées par les autorités, au point où elles sont parvenues à envoyer cinq personnes souffrant de multiples piqûres à l’hôpital.

Selon ce qu’ont expliqué les autorités aux médias locaux, les pompiers ont d’abord été appelés à intervenir sur le boulevard Colorado, jeudi, en raison d’une personne ayant été piquée par une abeille.

Or, à leur arrivée sur place, c’est plutôt un essaim de 30 000 à 40 000 ouvrières en colère qui attendait les pompiers, a raconté une porte-parole du service d’incendie de Pasadena, Lisa Derderian, au Los Angeles Times.

Les abeilles ont piqué à répétition deux pompiers, un policier et deux civils qui ont tous dû être transportés à l’hôpital. Un autre civil a aussi subi plusieurs piqûres, mais a décliné une offre de transport ambulancier.

Le boulevard a dû être carrément fermé à la circulation et les habitants des environs se sont fait demander de demeurer à l’intérieur et de fermer leurs fenêtres, le temps de permettre à un apiculteur de ramasser les abeilles.

Les insectes responsables du chaos à Pasadena étaient des «abeilles africanisées», une variété hybride développée avec des abeilles européennes et africaines qui a hérité du surnom «d’abeille tueuse» en raison de son agressivité.

Selon le Conseil canadien du miel, en plus d'avoir une propension à piquer très rapidement, les abeilles africanisées peuvent poursuivre leur cible sur une distance de 400 mètres et demeurer agitées jusqu’à huit heures durant lorsque leur colonie est dérangée, contre 50 mètres et une heure pour les abeilles européennes classiques. Ces abeilles se sont répandues dans le sud des États-Unis, en Amérique centrale et au Brésil, mais évitent le Canada, trop froid pour elles.