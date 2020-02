La Maison-Bleue: la science du jeu de Guy Nadon

Guy Nadon a travaillé fort pour gagner son statut d’acteur émérite qui suscite le respect et force l’admiration. Passionné et rigoureux, il peaufine son art depuis une cinquantaine d’années. « Je n’ai jamais voulu devenir acteur pour animer un quiz. »

À 67 ans, Guy Nadon compare sa méthode de travail à celle d’un violoniste de concert : chaque jour, il s’exerce, il répète, il met en pratique, il teste. Cette discipline ne date pas d’hier. Elle remonte aux années suivant sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada, alors qu’il foulait constamment les planches.

Rien au hasard

« Quand un soir, tu fais rire les gens avec telle réplique, pis 24 heures plus tard, t’as aucune réaction, tu peux avoir deux attitudes. Tu peux dire : “Pfff... Pas grave”. Ou bedon : “Non, non. C’est quoi l’affaire ? Qu’est-ce que j’ai fait de différent ?” C’est ce que j’ai toujours cherché. J’ai toujours essayé de développer une certaine science du jeu. »

Quand on écoute Guy Nadon s’enthousiasmer à propos du travail de composition pour le rôle de Jacques Hamelin, son personnage de politicien dans La Maison-Bleue, on comprend que rien n’est laissé au hasard. Pour camper ce président d’un Québec souverain, dans cette comédie dépeignant un univers parallèle dans lequel l’option du « oui » aurait remporté le référendum de 1995, le lauréat de plusieurs prix Gémeaux s’est inspiré des plus grands hommes d’État des 50 dernières années.

« Je n’en ai parlé à personne, mais au premier épisode, j’ai découpé mon discours en faisant la première phrase comme [Jacques] Parizeau l’aurait faite. La quatrième, comme [Pierre Elliott] Trudeau. Et j’ai fait apparaître [Brian] Mulroney, et [René] Lévesque... »

« C’est le genre de chose qui m’amuse. C’est ma perversité comme acteur. Il faut donner des références subtiles qui peuvent aller chercher quelque chose dans l’inconscient du public. »

Guy Nadon refuse de décrire Jacques Hamelin comme un idiot. Il préfère employer le terme « candide ». « C’est un gars animé d’une bonne foi totale envers la politique. En même temps, il est pris avec une femme qui trouve qu’il travaille trop, une adolescente qui conteste son autorité, un voisin complètement taré... Le gars a cet élan pour servir la population, mais il est entouré de gens de divers niveaux de compétences. »

Une découverte

Guy Nadon n’avait jamais travaillé avec Ricardo Trogi avant La Maison-Bleue. En plus de réaliser la série de 10 épisodes, Trogi en signe les textes avec Daniel Savoie, Louis Morissette et François Avard. Pendant le tournage, les deux hommes ont développé des liens solides et, surtout, une grande estime du travail de l’autre.

« [Ricardo] m’a jeté à terre, indique Nadon. Le gars sait ce qu’il veut, mais il n’est pas attaché follement à ce qu’il a écrit. Il est ouvert aux nouvelles idées. Il connaît la caméra. Il sait comment produire un effet comique en zoomant au bon moment. C’est un bon capitaine. Il fait rire le monde. C’est un être remarquable. »

En entrevue au Journal, Ricardo Trogi révèle qu’au moment de dresser la liste des comédiens pressentis pour défendre le personnage de Jacques Hamelin, il n’a pas hésité à placer le nom de Guy Nadon au sommet. « C’est un grand acteur. J’étais tellement content qu’il accepte. »

« Guy Nadon en impose parce qu’il a une grosse carrière, mais au fond, c’est un chouette type, poursuit le réalisateur. Aujourd’hui, c’est comme un ami. »

En famille

Outre son travail de narration, Guy Nadon n’a « rien sur le poêle » présentement. Et c’est tant mieux, parce que l’automne dernier, après avoir tourné La Maison-Bleue, il était « extrêmement fatigué, mais heureux du travail accompli. »

Pour l’heure, le seul rôle qu’il joue, c’est celui de grand-père. « Mon fils a eu un fils. J’ai le goût de prendre du temps pour m’en occuper. »

► La comédie La Maison-Bleue est offerte sur ICI Tou.tv Extra.