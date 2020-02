L’Amérique d’hier et d’aujourd’hui

Après la sympathique série humoristico-fantastique Aspic publiée aux Éditions Soleil il y a quelques années, l’illustrateur québécois Jacques Lamontagne et le scénariste Thierry Gloris s’unissent à nouveau afin de nous offrir un incandescent western aux effluves humanistes qui s’enracine avec éloquence dans l’Amérique actuelle.

Montée fulgurante de l’extrême droite, racisme systémique, prolifération de fusillades dans les lieux publics, explosion du mouvement #MeToo, voilà autant d’éléments des États-Unis de Donald Trump qui servent d’assises à ce fabuleux récit. D’une violence inouïe, le premier volet de Wild West ressort du lot, alors que le genre vit une indéniable effervescence dans l’univers du neuvième art. « Thierry et moi avions envie de travailler à nouveau ensemble. Au fil de nos discussions téléphoniques, nos envies communes se dirigeaient vers un drame humain et ses répercussions dans la communauté, le tout se déroulant au Moyen Âge. Deux semaines plus tard, Thierry me propose finalement un western, s’amuse Lamontagne. Si la trame narrative demeurait la même, il a par contre fallu que j’effectue des recherches sur une époque que je connaissais somme toute assez peu. »

Qui de mieux qu’un illustrateur nord-américain au flamboyant talent pour donner vie à une fable dont le genre fascine depuis toujours les lecteurs du vieux continent ? Lamontagne était tout désigné pour cette incommensurable tâche. « La réalisation de chaque planche a exigé en moyenne de quatre à cinq jours, soit plus de temps qu’à l’habitude. Cette quête perpétuelle de références visuelles par souci de vraisemblance a été très prenante. »

Calamity Jane, la légende

Ce n’est certes pas la première fois que l’iconique dame du Far West tient la vedette d’une bande dessinée. Ainsi, les auteurs se sont approprié les zones laissées floues par les journalistes de l’époque qui ont raconté – et enjolivé – sa vie afin d’en tirer un récit fulgurant. L’album débute alors que Martha Jane Cannary œuvre comme domestique dans un bordel de l’Ouest. Victime d’un viol, elle sombre dans la prostitution. Jusqu’au jour où la rencontre fortuite avec un tueur à gages l’amène à s’émanciper. « Jamais je ne croyais que les éditions Dupuis voudraient de notre western brut. C’était un rêve de jeunesse d’être publié là », avoue l’illustrateur émérite pour qui Spirou et les Hommes-bulles du grand Franquin fut une révélation. « Une chance que je n’avais jamais lu Blueberry de Charlier et Giraud avant de boucler le premier tome, autrement, j’aurais été paralysé. Quelle claque ce fut ! »

L’artiste garde la tête froide face à l’engouement médiatique auquel a eu droit le premier volet de Wild West, dont la moitié des stocks fut écoulée le premier jour du Festival international de bande dessinée d’Angoulême à la fin janvier. Si l’humilité est la marque des grands, Jacques Lamontagne s’y élève sans l’ombre d’un doute.

À lire aussi

Photo courtoisie

Après nous avoir offert Palestine et Goradze, le journaliste en zone de guerre tronquant sa caméra pour ses pinceaux se rend sur un nouveau champ de bataille davantage insidieux : les terres ancestrales des premières nations autochtones des Dénés, situées au cœur des Territoires du Nord-Ouest. Pillages, assimilation, éradication sont autant de pratiques vomitives de l’homme blanc sur lesquelles nous détournons collectivement le regard depuis des temps immémoriaux. Payer la terre est une bande dessinée reportage bouleversante, révoltante et nécessaire, donnant la parole à ceux et celles qui ont tant à nous apprendre de cette terre que nous annihilons au nom du vil consumérisme.

Photo courtoisie

Un club de détectives de l’école secondaire d’une bourgade-dortoir de la Nouvelle-Écosse enquête sur la mystérieuse disparition d’habitants. Ingénieusement traduit de l’anglais par le scénariste maison Alexandre Fontaine Rousseau, ce premier volet d’une délirante série à l’improbable – mais oh combien réjouissant – croisement entre la série classique franco-belge aux effluves surannés Les 4 as et le psychotronique Ed the Happy Clown de l’artiste canadien Chester Brown, L’affaire des hommes disparus est un polar fantastique, tant au sens propre que figuré.

Photo courtoisie

2151. Une mission d’exploration spatiale, déterminante pour la survie de l’espèce humaine qui est répartie dans sept zones urbaines bordées de larges espaces inhabités question que la planète se régénère, se prépare. Fascinant récit de science-fiction aux accents philosophiques et écologiques, Soon est porté par un souffle scénaristique rare, doublé d’une magistrale mise en page de Bejamin Adam, illustrateur révélé par les éditions La Pastèque (Lartigues et Prévert). Un album magistralement dense, dont on peut déjà affirmer qu’il sera un incontournable de 2020.