Les chapeliers se multiplient dans la métropole et nos vedettes en redemandent. Connaissez-vous les bérets, parfois ornés de broderies ludiques, de Heirloom, les turbans d’Ophélie Hats ou encore les créations à la bande élastique « au fit parfait » de Camille Côté ? Et que dire de l’offre colorée de Blackburn & Raymond, des feutres travaillés de Fumile, des formes architecturales et bicolores de Natalia Baquero et même des classiques de l’entreprise centenaire Canadian Hat !

Le port du chapeau gagne aussi en popularité chez les stars. Rihanna, FKA Twigs et Halima Aden ont ressorti le style des années 90. Les interprétations du fédora ont plu à Shailene Woodley et Hailee Steinfeld. Pour leur effet dramatique, Jennifer Lopez, Danielle Brooks, Blake Lively et Billy Porter ont adopté les larges rebords. Janelle Monae, Miss Fame et Diplo y sont allés pour des modèles originaux.

De ces différentes silhouettes, je vous souhaite de célébrer le couvre-chef et de porter le chapeau « fait à Montréal » !

Si votre intérêt dépasse l’achat, peut-être serez-vous intéressé à suivre un cours de chapellerie.

La modiste Lucie Grégoire offre des ateliers. Visitez commeunchapeau.com.

Mikaël Kingsbury et Mariana Mazza sont des fans de Fumile.

Vanessa Pilon est une fille à chapeaux. Elle aime particulièrement les propositions de Camille Côté et Heirloom. D’ailleurs, Alex Nevsky n’hésite pas à emprunter le béret rose de sa blonde pour compléter son look.

Ludovick Bourgeois a craqué pour les chapeaux d’Ophélie Hats, il a choisi ce modèle en noir et en caramel.

Pour son vidéoclip Imperfections, Célion Dion est coiffée d’une création de Natalia Baquero disponible à la boutique Denis Gagnon.

Coiffé d’une capeline, vous attirerez les regards comme l’on fait Jennifer Lopez, en Ralph & Russo, Danielle Brooks, en Christian Siriano, et Billy Porter, en Halomimi, Coach et Baja East. Un effet que Blake Lively a repris en Alaïa.

Miss Fame a enflammé la semaine de la haute couture, avec entre autre cette silhouette Maison Margiela, accessoirisée d’un calot.

Halima Aden fait honneur à la maison Missoni en mélangeant les imprimés et en agençant le tout à un chapeau souple à la doublure « monogrammée ».

Diplo agrémente son style western d’un chapeau de cowboy coordonné, cette fois signée Ralph Lauren Purple Label

Shailene Woodley y est allée du mix noir et blanc de Balmain, alors que Hailee Steinfeld a travaillé une tenue écrue de Khyeli.

Un chapeau melon est parfait pour peaufiner le look singulier de Janelle Monae, portant ici une silhouette à pois de Marc Jacobs.