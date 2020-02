Le groove intimiste de Zoo Baby

Xavier Dufour-Thériault lançait vendredi dernier le premier album de son projet solo Zoo Baby, un opus qu’il souhaitait plus intimiste et dansant que ses précédents projets.

COURTOISIE JIMMY FRANCOEUR

Connu notamment en tant que chanteur du groupe Gazoline et après avoir été bassiste pour Caféine, Xavier Dufour-Thériault revient cet hiver avec une proposition pop bien feutrée et très léchée.

«J’ai toujours été dans le rock; avec Gazoline, on s’est permis un peu plus de jouer dans différentes sphères, mais quand tu joues dans un groupe, ça finit toujours par être assez bruyant et rapide, a indiqué le musicien. J’avais envie d’aller chercher une légèreté que je n’avais jamais explorée avant, j’avais juste le goût de m’assoir et de prendre ça un peu plus “smooth”.»

«J’ai vu passer il y a quelque temps l’expression “pop intimiste”, j’aimais bien ça, a suggéré le compositeur lorsqu’on lui demande de définir son style de musique. Je trouve ça dur à porter le terme pop parce qu’il y a des projets qui sont tellement évidemment pop, avec une immense portée, qui sont faits pour la radio, et je trouve que je suis beaucoup plus champ gauche que ça. J’avais le goût de surprendre aussi.»

PHOTO COURTOISIE

Instinct

Il s’agit donc ici d’un premier album éponyme pour l’artiste Zoo Baby, réalisé par Julien Mineau de Malajube, qui s’écoute tout autant au cœur d’une soirée entre amis que bien tranquillement, en solitaire. Et pourquoi ce nom d’artiste ?

«Zoo Baby, c’est un surnom que je me suis fait donner quand je suis arrivé à Montréal à 19 ans alors que je devenais bassiste pour Caféine pendant une tournée, a expliqué le musicien. Et j’imagine que ça faisait plus punk rock que je m’appelle Zoo Baby que Xavier Dufour-Thériault. Le nom est simplement resté et je me suis toujours dit que ça allait être mon nom lorsque je lancerais mon projet solo.»

Si les textes réussissent à adresser de façon originale les thèmes de l’amour et du rêve, on tombe rapidement sous le charme des textures sonores accrocheuses et bien dansantes. Le résultat est tout aussi convaincant que rafraîchissant.

«J’avais envie de faire de la musique et de ne pas trop penser aux textes, a-t-il poursuivi. J’ai commencé par faire la musique, j’ai vraiment improvisé par-dessus, chanté ce qui me venait par la tête et j’en ai gardé les grandes lignes. J’ai utilisé l’écriture automatique parfois aussi. J’avais envie qu’il y ait une part d’instinct dans ces paroles-là.»

L’album Zoo Baby est disponible depuis le 21 février. Un Lancement spectacle aura lieu le mardi 10 mars à l’Escogriffe.