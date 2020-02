Les Astros connaîtront une longue saison. Pas au niveau des victoires ou des défaites. C’est plutôt la réalité qu’ils vivront au quotidien qui sera pénible.

Au cours de mon passage à West Palm Beach, j’ai pu évaluer l’ampleur des conséquences du scandale des vols de signaux qui avaient été mis en place lors des saisons 2017 et 2018.

Dès le premier entraînement complet de l’équipe, on a assisté à du brasse-camarade. Un gars habillé aux couleurs des Yankees s’est pointé sur le bord des clôtures avec une poubelle et un bâton. Sur le coup, les gens riaient timidement.

C’était un avant-goût de ce qui attend les joueurs et les entraîneurs des Astros à compter du 26 mars lorsqu’ils joueront sur les terrains adverses. Ils vivront un enfer.

Lorsqu’on a posé des questions aux joueurs des Astros à ce sujet, ils ont tous répondu la même cassette : « On veut jouer du bon baseball ! » Ils pourraient atteindre leur objectif, mais l’adversité sera grande.

Les foules seront intimidantes. Leurs adversaires pourraient avoir le goût de se venger de toutes les façons possibles. Les lanceurs ont même mentionné qu’ils pourraient se faire justice au cours de la saison.

Bref, les Astros sont marqués au fer rouge et leur saison pourrait être interminable.

Des menaces de mort

J’ai pris quelques minutes pour aller voir les messages sur les réseaux sociaux au sujet des Astros au cours des derniers jours. Ça n’a pas de bon sens.

Le voltigeur Josh Reddick a publié une vidéo d’une de ses jumelles qui faisait une pirouette. Moins d’une minute plus tard, un idiot a répondu qu’il souhaitait que les enfants du joueur des Astros aient le cancer un jour. D’autres ont osé dire qu’ils allaient tuer sa famille.

Les gens sont-ils tombés sur la tête ? Ça va vraiment trop loin.

Je comprends que le système de vol de signaux des Astros en a choqué plusieurs. Mais de là à menacer de mort la famille d’un joueur, c’est inacceptable. On parle d’un sport, d’un divertissement. Un point, c’est tout.

Vieux comme le monde

Ce n’est pas d’hier que le vol des signaux existe dans le baseball. On a tendance à l’oublier.

Dans les années 80 ou 90, c’était beaucoup plus subtil. On attendait qu’un joueur se rende au deuxième coussin. On laissait passer quelques lancers afin de découvrir la séquence des signaux et le tour était joué. Ce n’était rien de sorcier.

Les Astros ont poussé la stratégie encore plus loin avec un système de caméras et des coups sur une poubelle. Ils l’utilisaient même alors que les sentiers n’étaient pas occupés. Il faut être culotté quand même.

Ils se sont fait prendre la main dans le sac. Les conséquences sont très lourdes. Des suspensions d’un an au directeur général et à l’entraîneur-chef. Ils ont reçu des amendes salées et ils seront privés de choix de premier tour lors des deux prochains repêchages. On les compare même aux Black Sox de Chicago de 1919.

Les Astros auront une étiquette qui leur collera à la peau durant la prochaine décennie et même plus. C’est un prix fort pour la conquête d’une Série mondiale.

Ils auront redonné un nouveau sens à l’expression : « faire tout ce qu’il faut pour gagner ».

Toutefois, ils sont allés trop loin.

La LHJMQ a raté un filet ouvert

Photo d'archives, Didier Debusschère

La LHJMQ a manqué sa cible. La table était mise pour l’abolition des bagarres et une réduction du calendrier régulier. Le commissaire Gilles Courteau et les propriétaires ont décidé d’opter pour le statu quo. Même pas de vote. C’est très décevant. Dans le premier dossier, je crois que les décideurs de la LHJMQ attendent un coup de barre de la LNH avant de bouger. Ce ne serait pas la première fois. Dans l’autre, la LHJMQ ne diminuera pas son nombre de matchs tant que les circuits de l’Ontario et de l’Ouest ne voudront pas le faire. C’est aussi simple que ça.

Fury a fait la leçon à Wilder

Photo AFP

Tyson Fury a livré une grande performance pour battre Deontay Wilder. Le « Gipsy King » a prouvé que les habiletés en défense et une bonne préparation pouvaient avoir le dessus sur un cogneur. Il a installé sa domination dès le départ et il a suivi le plan de Sugar Hill à la lettre. Après la pesée, tout le monde s’inquiétait de son poids de 273 lb, mais ça n’a pas paru dans le combat. Fury, c’est aussi une histoire de résilience. Il a connu des problèmes de drogue et d’alcool au cours des dernières années. Le roi s’est relevé et il est de retour sur son trône.

Alvarez devra encore patienter

Photo d'archives, Martin Alarie

J’ai souvent écrit que les réglementations des organismes de sanction sont souvent très souples. Jeudi, appel d’offres WBO pour le combat Alvarez-Ramirez. Les deux clans ont un délai de 48 heures pour accepter le duel. Si celui d’Alvarez a répondu avant samedi, celui de Ramirez a eu un délai supplémentaire de 72 heures. C’est un peu ridicule. Pourquoi donner toutes les chances du monde au Mexicain ? Parce qu’il a été champion WBO à 168 lb. La justice est parfois élastique, surtout à la boxe.

Ayres a fait mal paraître les Leafs

Capture d'écran

David Ayres, ce chauffeur de Zamboni âgé de 42 ans, s’est fait un nom de façon instantanée samedi soir. Venu en relève aux deux gardiens de but des Hurricanes blessés, Ayres a vu ses nouveaux coéquipiers lui faciliter la vie après qu’il eut accordé deux buts rapides. J’ai adoré la réaction des joueurs à la fin de la rencontre. Ils ont entouré Ayres pour le féliciter comme il se doit. Pour les Leafs, c’est la honte. Ils ont été incapables de gagner même si c’est un gardien de ligue de garage.