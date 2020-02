Les Capitals de Washington freinent leur glissade au classement

Le vétéran T.J. Oshie a brisé l’égalité au milieu de la troisième période, dimanche après-midi à Washington, et les Capitals ont mis fin à une séquence de quatre défaites en l’emportant 5 à 3 contre les Penguins de Pittsburgh.

Du même coup, les vainqueurs ont repris le sommet de la section Métropolitaine avec 82 points, deux de plus que leurs rivaux du jour qui ont cependant disputé une partie de moins.

Oshie a tenté de surprendre le gardien Matt Murray en contournant le filet, mais il a pu saisir une rondelle libre peu après pour enfiler son sixième filet à ses huit dernières rencontres.

Pour sa part, le robuste Tom Wilson avait créé l’impasse 2 à 2 lors d’une échappée tôt au dernier vingt. Carl Hagelin a ensuite fait bouger les cordages quelques minutes plus tard, lui qui a aussi complété le pointage en expédiant le disque dans une cage déserte en fin de match. Jakub Vrana a été l’autre marqueur des siens. Auteur de son 700e but en carrière la veille, Alexander Ovechkin a été blanchi. Braden Holtby a effectué 33 arrêts.

Patric Hornqvist, Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont touché la cible dans une cause perdante. Celui-ci a d’ailleurs compté un but spectaculaire en déjouant habilement le défenseur John Carlson, puis Holtby. Murray a bloqué 18 tirs. Pittsburgh a subi un troisième échec de suite.