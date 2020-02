Les «secours» arrivent chez les Hurricanes

Contraints d’utiliser un gardien d’urgence durant leur match de la veille à Toronto, les Hurricanes de la Caroline ont rappelé sans surprise Anton Forsberg et Alex Nedeljkovic de la Ligue américaine, dimanche.

Les deux hommes ont partagé le boulot devant la cage des Checkers de Charlotte cette saison et risquent d’en faire de même avec le grand club, dépendamment de l’état de santé de James Reimer et Petr Mrazek, tous deux blessés pendant la rencontre de samedi face aux Maple Leafs.

Forsberg et Nedeljkovic ont présenté des statistiques presque identiques, les deux affichant un taux d’efficacité de ,905. Le premier a conservé un dossier de 15-9-2 et une moyenne de buts alloués de 2,95, tandis que le second a maintenu une fiche de 15-10-2 et une moyenne de 2,51.

À Toronto, les «Canes» ont dû faire appel à David Ayres pour compléter l’affrontement, ce qui ne les a pas empêchés de l’emporter 6 à 3.

Les Ouragans accueilleront les Stars de Dallas, mardi, et l’Avalanche du Colorado, deux jours plus tard, avant de visiter le Canadien de Montréal, samedi.