Petry : «Le prix demandé est énorme»

Si le Canadien de Montréal ne semble pas enclin à l’idée de se départir de Jeff Petry à la date limite des transactions, cela n’empêche pas les équipes de la Ligue nationale de hockey de manifester un intérêt marqué.

Selon l’informateur de Sportsnet Elliotte Friedman, Petry est sans doute le joueur qui intéresse le plus les directeurs généraux à l’approche du jour J. «Il va sans dire que le joueur qui est probablement le plus populaire depuis quelque temps est Jeff Petry, a-t-il révélé lors de l’émission Hockey Night In Canada, samedi. Il connaît une excellente saison, il est très important pour Montréal.»

«J’ai entendu dire que le prix demandé était énorme, et la plupart des équipes s’attendent à ce qu’il demeure à Montréal. [Le Canadien] reconnaît sa valeur.»

Petry, 32 ans, revendique 37 points, dont neuf buts, en 64 matchs cette saison. L’Américain pourra accéder à l’autonomie complète au terme de la campagne 2020-2021. Son contrat est d’une valeur annuelle moyenne de 5,5 millions $.

Selon les informations qui circulent depuis quelques semaines, le directeur général Marc Bergevin préférerait garder Petry ainsi que l’attaquant Tomas Tatar – également considéré comme une excellente monnaie d’échange –, de sorte que le Tricolore puisse lutter pour une place en séries éliminatoires l’an prochain.