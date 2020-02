Rendez-vous Québec Cinéma: 7 événements à voir

La 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), qui prend son envol mercredi, propose une sélection de plus de 300 films, mais aussi une multitude d’événements originaux visant à célébrer le cinéma d’ici. Voici sept rendez-vous à ne pas manquer.

1. Les nôtres

Photo courtoisie

Pour leur soirée d’ouverture, les RVQC ont déroulé leur tapis bleu au drame psychologique Les nôtres, second long métrage de la réalisatrice Jeanne Leblanc (Isla Blanca), qui met en vedette la jeune actrice Émilie Bierre. Comme le veut la tradition du festival, la projection sera suivie d’un party d’ouverture à la Cinémathèque québécoise. Le 26 février à 19 h, au Cinéma Impérial

2. Jusqu’au déclin

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Les programmateurs des RVQC ont réalisé un grand coup en réussissant à présenter en première mondiale du festival ce tout premier film québécois entièrement financé par Netflix. Décrit comme un thriller nordique, Jusqu’au déclin sera projeté le 28 février à 19 h au Cinéma Impérial en présence de l’équipe du film (le réalisateur Patrice Laliberté et les acteurs Guillaume Laurin, Marie-Évelyne Lessard, Réal Bossé et Marc-André Grondin).

3. Jukebox

Photo courtoisie

Pour sa soirée de clôture, le 7 mars au Quartier latin, le festival présentera en première le film Jukebox : un rêve américain au Québec, une œuvre que les programmateurs décrivent comme « une comédie musicale documentaire ». On y suit le parcours de Denis Pantis, un fils d’immigrant grec qui rêvait de devenir le prochain Elvis, mais qui est plutôt devenu le plus important producteur de disques au Québec dans les années 1960. Cette projection sera suivie d’un party de clôture très festif aux rythmes des années 1960.

4. Nuit blanche Kuessipan

Photo courtoisie

Avec leur traditionnelle Nuit blanche, les RVQC souligneront cette année le succès du film Kuessipan en présentant un cabaret poétique et musical inspiré de l’univers du long métrage de Myriam Verreault et de l’œuvre de l’écrivaine Naomi Fontaine. Le 29 février à 21 h à la Cinémathèque québécoise.

5. Rendez-vous Popcorn

Photo courtoisie

À l’occasion de la semaine de relâche, le festival propose une journée entière d’activités et d’ateliers réservée aux enfants et aux ados. Les jeunes spectateurs pourront notamment aller à la rencontre de l’acteur Théodore Pellerin, qui connaît un début de carrière fulgurant au Québec et aux États-Unis. Le 1er mars de 9 h 30 à 16 h 30 à la Cinémathèque québécoise.

6. Leçons de cinéma

Photo Courtoisie

Comme chaque année, le public pourra aller à la rencontre de plusieurs de nos meilleurs artisans du septième art grâce aux toujours très populaires Leçons de cinéma. Cette année, le réputé directeur photo Yves Bélanger (un complice de longue date de Jean-Marc Vallée), la réalisatrice Louise Archambault (Merci pour tout, Il pleuvait des oiseaux), la monteuse Dominique Fortin et la cinéaste Sophie Deraspe (Antigone) partageront leur passion pour le cinéma. Les Leçons de cinéma sont présentées à la Cinémathèque québécoise.

7. La moitié gauche du frigo

Photo d'archives, Chantal Poirier

Dans le cadre de sa série Projections anniversaires, les Rendez-vous souligneront cette année le 20e anniversaire de la sortie du film La moitié gauche du frigo, le premier long métrage du cinéaste Philippe Falardeau. Celui-ci sera présent à la projection, quelques jours à peine après avoir présenté son nouveau film My Salinger Year au Festival de Berlin. Le 3 mars à 17 h 15 à la Cinémathèque québécoise.

La 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma aura lieu du 26 février au 7 mars.