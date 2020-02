On confond souvent rochers coco (ou congolais) et macarons. Ces derniers, une pâtisserie française de fantaisie, se présentent souvent de nos jours sous forme de mini sandwichs aux couleurs vives et aux garnitures des plus décadentes. Composés d’amandes finement moulues, ils renferment beaucoup plus que trois ingrédients et sont tout sauf simples à préparer. Pour sa part, le rocher coco est composé de noix de coco, se prépare en un tournemain et est presque impossible à rater. Alors, lequel préparons-nous ?

Portions : 48 Rochers

3 INGRÉDIENTS

600 g (6 tasses) de noix de coco sucrée, râpée

300 ml (1 boîte) de lait concentré sucré non allégé

15 ml (1 c. à soupe) d’extrait de vanille

PRÉPARATION

Préchauffer le fou à 160 °c (325 °f) Tapisser deux plaques de cuisson de papier parchemin Dans un grand bol, mélanger la noix de coco, le lait concentré sucré et la vanille jusqu’à ce que la noix de coco soit bien enrobée. Déposer en portions de 15 ml (1 c. à soupe) sur les plaques préparées, en les espaçant d’environ 4 cm (1 ½ po). Cuire au four, sur la grille du milieu, une plaque à la fois, de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que le bord des rochers soit légèrement doré. Laisser refroidir les rochers 5 minutes dans la plaque de cuisson déposée sur une grille, puis les mettre à refroidir directement sur la grille.

Conseil

Assurez-vous de bien racler l’intérieur de la boîte de lait concentré. Une mini spatule convient parfaitement à cet usage. Si vous vous contentez de verser le lait, vous pourriez en laisser jusqu’à 30 ml (2 c. à soupe) au fond et sur les parois de la boîte, ce qui risquerait de modifier le résultat final.

Vous pouvez remplacer l’extrait de vanille par 7 ml (1 ½ c. à café) d’extrait d’amande pure.

Les rochers seront plus uniformes si vous employez une cuillère à biscuits d’une capacité de 15 ml (1 c. à soupe). Graissez l’intérieur avec de l’huile végétale afin d’en libérer plus facilement la pâte.

Vous devrez probablement faire quatre fournées. Une fois les biscuits retirés de la plaque, vous pourrez probablement utiliser celle-ci une seconde fois avec le même papier parchemin. Veillez à ce qu’elle soit bien refroidie avant d’y déposer la prochaine fournée de rochers.

Les rochers se conserveront une semaine à température ambiante dans un récipient hermétique.

