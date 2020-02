Sables bitumineux: Teck Resources retire son projet controversé

La pétrolière Teck Resources a décidé de mettre sur la glace son méga projet d’exploitation de sable bitumineux Frontier dans le nord de l’Alberta, a rapporté le «Globe and Mail», dimanche soir.

La direction aurait pris cette décision en raison des manifestations autochtones qui sont survenues partout au pays contre le projet de gazoduc Coastal Gaz Link en Colombie-Britannique.

Teck Resources aurait avisé dimanche les leaders des Premières Nations de Wood Buffalo, selon le quotidien torontois.

L’entreprise avait reçu des approbations réglementaires pour cette initiative de 20 milliards $, mais elle attendait le feu vert du gouvernement de Justin Trudeau. Le projet Frontier était très controversé, puisqu’il aurait engendré plus de six millions de tonnes de gaz à effet de serre par année au Canada et serait l’un des plus importants projets miniers liés aux sables bitumineux. Mine à ciel ouvert, elle couvrirait un territoire de près de 300 kilomètres carrés, dans le nord de l'Alberta, et viserait à produire plus de 250 000 barils de pétrole sur une base quotidienne.

Les environnementalistes s’y opposaient vivement. Ils ont même occupé les bureaux montréalais du ministre fédéral Steven Guilbeault le 14 février dernier, afin de protester contre le mégaprojet.

Le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney avait exhorté le gouvernement de Justin Trudeau à donner son sceau d’approbation à Teck Frontier. M. Kenney faisait valoir que la compagnie s’était déjà conformée à de nombreuses exigences réglementaires. Le premier ministre albertain soutient en outre que l’argument voulant qu’il faille s’opposer à Teck Frontier en raison de l’objectif «carboneutralité» 2050 du fédéral ne tient pas la route.

Lors de la divulgation de ses résultats du quatrième trimestre vendredi, Teck Resources avait mentionné qu’elle enregistrerait une dépréciation de 1,1 milliard $ si le projet n’était pas approuvé par Ottawa, selon le «Globe and Mail».