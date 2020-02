Un record Guinness sur Baby Shark battu à Québec

QUÉBEC – Quelques centaines de personnes ont dansé en même temps, dimanche, sur la chanson Baby Shark au centre commercial Fleur de Lys à Québec, battant ainsi un record Guinness.

Quelque 847 personnes se sont mobilisées autour du jeu Just Dance et de la chanson Baby Shark!

«On veut avoir la chance de dire qu'on a un record du monde. On a un record du monde qui a été établi avec la population de Québec. Je pense que ç'a été un événement super amusant», s’est réjoui Jonathan Trudel, copropriétaire de Fleur de Lys.

Le record précédent était de 344 personnes dansant en même temps sur Baby Shark. Pour réussir l’objectif, rien n'a été laissé au hasard.

«Les Guinness World Records sont très sévères. Donc, c'est la plus haute instance de records au monde. Ils viennent avec tout un protocole et une procédure», a indiqué M. Trudel.

«On avait des chronométreurs officiels, on avait 50 juges qui s'assuraient que les gens participent, dansent et fassent la chorégraphie. On avait toute une procédure aussi de division des gens par zones pour pouvoir bien compter et attester le nombre exact de participants», a-t-il expliqué.

Des 847 personnes qui ont participé, ce sont finalement 782 personnes qui ont été comptabilisées.

«Il faut comprendre qu'il y en a certains qui ont été éliminés parce qu'ils ne faisaient pas la chorégraphie au complet, parce qu'ils ne faisaient pas les bons mouvements», a précisé M. Trudel.

Ce drôle de défi se déroulait dans le cadre du FDL Fest. Pour l’an prochain, la direction de Fleur de Lys promet une activité différente, mais tout aussi mobilisatrice.

Record Guinness: Un métier hors du commun

Si plusieurs connaissent le célèbre Livre Guinness des records pour son recensement des marques établis dans des domaines parfois farfelus, le métier de juge officiel n’a rien d’un jeu pour ceux qui le pratiquent.

C’est ce qu’affirme la juge américaine de Guinness World Records Brittany Dunn. Envoyée par l’organisation pour observer la tentative pour obtenir le plus grand nombre de personnes effectuant la chorégraphie de la comptine Baby Shark, au Centre commercial Fleur de Lys, elle prend son travail très au sérieux.

«Ça fait cinq ans que je fais ce métier. C’est fantastique. On est témoin de personnes qui essaient d’accomplir des exploits extraordinaires chaque jour», explique-t-elle.

Son rôle est de veiller à ce que les personnes qui désirent battre des records respectent plusieurs directives lors de leur tentative. Comme plus d’un millier de demandes de ce genre sont envoyées chaque semaine à Guinness World Records, il faut s’assurer que celles-ci sont sérieuses.

«Par exemple, ici, les organisateurs doivent être très efficaces puisqu’ils doivent respecter une liste de règles longue de deux pages s’ils veulent au moins avoir une chance.»

D’ailleurs, une soixantaine de participants ont été disqualifiés, à Fleur de Lys, pour ne pas avoir suivi les consignes.

Aucun exploit n’est stupide

Mme Dunn a vu beaucoup d’exploits réalisés devant ses yeux. Pour elle, ils ont tous leur place dans la catégorie «record du monde» et ils sont tous spéciaux. Il n’existe pas d’exploits stupides.

«Beaucoup de personnes possèdent notre livre en se disant que, plus tard, ils pourraient être détenteurs de records, justement parce que certains sont plus accessibles. Ça lance le message: si vous y rêvez, vous pouvez y arriver», affirme-t-elle fièrement.

À ce jour, plus de 40 000 records ont été officialisés par l’organisation.