7 activités à faire en famille pendant la relâche scolaire

La semaine de relâche scolaire est toujours attendue avec impatience par les enfants... et avec plus de réserve par les parents.

Pourtant, cette période à l’extérieur des salles de classe est l’occasion de passer du bon temps en famille. C’est le moment idéal pour profiter de l’hiver et créer de merveilleux souvenirs en dehors du train-train quotidien.

Que vous soyez plutôt sportifs ou résolument intellos, voici quelques activités originales et amusantes à faire durant la relâche qui arrive à grands pas!



1. Plonger dans les étoiles

L’ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic est un centre exceptionnel qui dévoile les rudiments de l’astronomie à tous ceux et celles qui franchissent ses portes. Durant la relâche, l’établissement organise une soirée d’astronomie hivernale en deux volets : la présentation de films sur le cosmos et ses ramifications, puis l’observation des étoiles à l’aide de télescopes extérieurs.

Le beau temps n’est pas au rendez-vous? Pas de souci: les experts du laboratoire ont prévu des ateliers bien au chaud à l’intérieur.



2. S’initier au cirque

À Montréal, la TOHU, un complexe culturel dédié aux arts du cirque, a mis sur pied un programme totalement survolté. Dans la salle habituellement réservée aux spectacles de grande envergure, des ateliers de plusieurs disciplines circassiennes comme la jonglerie et l’acrobatie seront offerts aux tout-petits et aux plus grands. Jeux, films et karaoké à thématique Passe-Partout seront également de la partie — de quoi s’amuser toute la journée!



3. Découvrir les animaux de la savane

Saviez-vous que le Zoo de Granby ouvre ses portes pour la saison froide? Durant la relâche (et tout l’hiver!),il sera possible de visiter le tout nouvel habitat des rhinocéros, aller à la rencontre des lions et en apprendre davantage sur les animaux grâce aux nombreuses présentations spéciales. Dehors, les jeunes s’amuseront dans le village d’hiver qui comprend des glissades, un labyrinthe et un parcours d’activités rempli de défis pour toute la famille

Enfin, comme le Zoo est un organisme à but non lucratif, tous ses surplus financiers sont réinvestis dans la conservation et le bien-être animal. Une visite à Granby, c’est une magnifique occasion de sensibiliser les enfants à ces enjeux importants!



4. Jouer, tout simplement

Si vos jeunes adorent les univers virtuels, ils seront emballés par le festival Montréal joue qui se tiendra du 22 février au 8 mars partout dans la métropole. C’est le réseau des bibliothèques de la Ville qui est derrière cette fête qui rassemble plus de 300 activités autour du jeu. Rendez-vous au Théâtre Paradoxe pour le grand évènement Montréal joue, une célébration totalement gratuite du jeu vidéo et de société (on en attend plus de 500!).



5. Partir à la chasse... aux toutous

Željko Radojko - stock.adobe.com

Le parc national du Bic, près de Rimouski, organise le 7 mars prochain un rallye en raquettes sur ses terres enneigées. Durant cette balade en forêt d’une durée de deux heures, vous devrez chasser les toutous perdus, une façon ludique d’en apprendre davantage sur les animaux qui habitent le parc. La location de raquettes est gratuite pour les 17 ans et moins et l’activité, elle, l’est pour toute la famille!



6. Aller au cinéma autrement

Le très couru Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) lancera sa 23e édition le 29 février prochain, juste à temps pour la relâche. Comme à l’habitude, on y présentera des courts et des longs métrages de partout dans le monde. De la Suède à la Corée du Sud, les projections doublées en français seront l’occasion de s’ouvrir à d’autres cultures, une projection à la fois.



7. Redécouvrir le stade olympique

Les Jardineries, un espace champêtre qui fait rayonner l’Esplanade du Parc olympique durant l’été, ouvre pour la première fois ses portes en version hivernale. L’accès gratuit au site permet de jouer à la pétanque sur glace, danser sur de la musique tropicale (parfois!) et profiter des installations colorées. Un petit café-bar payant sert du chocolat et du vin chaud, des guimauves et d’autres surprises.

Ce n’est pas les occasions qui manquent pour s’amuser ! Bonne relâche aux enfants... et aux parents !