HOTTE, Yseult



À Laval, le 19 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé Yseult Hotte, époux de feu Gilberte Gingras.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Lise), Suzanne (Marcel), Sylvie et Clément, ses quatre petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 29 février à 9h, suivi des funérailles à 11h à l'église Notre-Dame-des-Anges, à Cartierville, au 12325 rue de Serres, angle boul. Gouin. Inhumation à une date ultérieure.