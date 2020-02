Coronavirus: Bernard Ménard est guéri

Bernard Ménard, l'un des Québécois infectés par le nouveau coronavirus à bord du navire de croisière «Diamond Princess» amarré au Japon, est maintenant guéri, a annoncé sa fille lundi soir.

«Bonne nouvelle mon père vient d'être testé négatif!! Continuez d'envoyer des ondes positives pour ma mère», a écrit Chantal Ménard sur sa page Facebook lundi soir.

M. Ménard et sa conjointe, Diane Ménard, âgés respectivement de 75 et 73 ans, s'étaient retrouvés coincés à bord du «Diamond Princess» lorsque le bateau a été placé en quarantaine, le 3 février 2020, en raison de cas de COVID-19 à bord. Cependant, la quarantaine a échoué et des centaines de croisiéristes et membres d'équipage ont été infectés dans les semaines suivantes, quelques patients allant même jusqu'à perdre la vie.

Après avoir été infecté, le couple avait finalement été pris en charge par le système de santé japonais en étant transporté dans un hôpital.

Le Canada a ramené au pays, la semaine passée, 129 des 256 croisiéristes canadiens qui se trouvaient à bord du «Diamond Princess». Ils ont depuis entamé une nouvelle quarantaine à Cornwall, en Ontario.

Une cinquantaine de Canadiens ayant contracté le COVID-19 à bord avaient toutefois dû rester au Japon.