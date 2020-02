Croquez dans la Grosse Pomme en hiver

En collaboration avec

La ville de New York demeure une destination incontournable pour tout voyageur, avec ses lieux emblématiques mythiques, ses spectacles de classe mondiale et ses boutiques de grand luxe.

L’expérience se veut d’autant plus spéciale en saison hivernale avec cette fine neige qui couvre Times Square, cœur de l’action avec ses enseignes lumineuses géantes, Central Park, véritable oasis de paix au milieu de la cité, et le nez de la Statue de la Liberté qui se laisse observer dans toute sa splendeur à bord du traversier reliant Staten Island.

Qui plus est, les températures sont beaucoup plus douces qu’au Québec, avec des moyennes de 5 °C en février et 11 °C en mars, le mercure descendant rarement sous le point de congélation, même la nuit.

Forfaits mémorables

Vacances Beltour vous propose de multiples forfaits mémorables de trois ou quatre jours afin de profiter à fond de la mégapole américaine grâce à des autobus et des hébergements confortables, en plus de mettre à votre disposition un guide accompagnateur francophone professionnel et expérimenté, le tout à partir de 215 $ par personne, taxes incluses.

Un tour guidé en autobus vous fera voir tous les sites essentiels de la ville, comme Broadway, le Rockefeller Center et la cathédrale Saint-Patrick. Un arrêt dans le district financier de Wall Street vous permettra de prendre une photo devant le fameux taureau de la bourse.

Plusieurs temps libres figurent aussi à l’itinéraire, question de découvrir à votre rythme les petits secrets et trésors cachés des différents quartiers branchés, comme Soho, Greenwich Village ou la Petite Italie, avec leurs boutiques d’art, leurs antiquaires et leurs cafés.

Enfin, des séances de magasinage figurent également à l’itinéraire, dont les boutiques de la 5e Avenue, et de Chinatown, ou chez Macy’s, le plus grand magasin au monde !

Destination populaire

Depuis 20 ans, Vacances Beltour a accompagné plus de 300 000 personnes pour leurs séjours à New York, la destination la plus populaire du groupe.