CARRIÈRE, Aline née St-Onge



À Huntingdon, le vendredi 21 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Aline St-Onge, épouse de feu Paul Carrière.Prédécédée par ses fils Gaétan et Jacques (Carol), elle laisse dans le deuil, ses enfants Yves (Huguette), Francine (Bill), Céline (Wayne), Colette (Pierre), Suzanne (Johanne) et Jacinthe (Yves), ses petits-enfants Éric, Mélissa, Charles, Jean-René, Geneviève, Matthew, Nicolas, Patrice et Maxime, ses arrière-petits-enfants Adrian, Mélina, Cloé, Annabelle, Paul-Antoine, Laurent, Rose, Hugo, Abigail, Zack, Olivier, Laurence, Koralie et Charlotte ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le mardi 25 février de 14 à 16 heures et de 19 à 21 heures et le mercredi 26 février de 9h30 à 10h40, au salon funéraire :170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QUÉBEC, J0S 1H0450-264-5331Les funérailles auront lieu, le mercredi 26 février à 11 heures en l'église St-Joseph de Huntingdon. Inhumation au cimetière du même endroit, à une date ultérieure.Des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés par la famille.Les messages de sympathie peuvent être transmis au :