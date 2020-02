Félix Auger-Aliassime en baisse au classement

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a glissé d'une position au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, et ce, malgré le fait qu'il a atteint la finale du tournoi ATP 250 de Marseille, la veille.

«FAA» est désormais en 19e place au classement, alors que son compatriote et bon ami Denis Shapovalov est 15e. Demi-finaliste à Delray Beach, en Floride, l’Ontarien Milos Raonic a grimpé de cinq échelons et occupe le 32e rang. Vasek Pospisil est 92e en raison d’une hausse de six places.

Du côté féminin, la Canadienne Bianca Andreescu a monté d’un cran au classement de la WTA et pointe maintenant au quatrième rang.

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez, Françoise Abanda et Eugenie Bouchard sont respectivement 190e, 311e et 327e.