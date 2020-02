Je sors, je reste

Coup de cœur

EP

In Your Heart – The Franklin Electric

The Franklin Electric est de retour avec un EP qui est une suite du dernier intitulé In Your Head. Celui-ci, In Your Heart, aborde tous les plaisirs et les inquiétudes qu’un cœur peut vivre en amour sur fond de musique qui mélange folk, pop, rock et électro. Jon Matte, le leader de ce collectif, a écrit avec émotions ces six nouvelles compositions et ça fera vibrer tous ceux qui les écouteront.

Sorti le 21 février

Je sors

Cinéma

Le lion

Philippe Katerine et Dany Boon s’échangent la réplique dans cette comédie d’espionnage de Ludovic Colbeau-Justin. La fiancée de Romain, un psychiatre, a été kidnappée. Pour l’aider à la retrouver, il libéra un patient de l’hôpital psychiatrique qui prétend être un agent secret. Une épopée comique et complètement déjantée s’en suivra!

Sorti en salle le 21 février

Cinéma

L’amour tout simplement

Joan, incarnée par Lesley Manville, et Tom, incarné par Liam Neeson, forment un couple marié depuis de nombreuses années. Les amoureux devront faire face à une rude épreuve : le cancer de Joan. Ensemble, ils trouveront la force pour faire face à l’adversité avec humour et grâce.

Sorti en salle le 21 février

Cinéma

Our Dance of Revolution

Dans le cadre du Massimadi, un festival de films et d’art LGBTQ+ et afro, le documentaire Our Dance of Revolution de Phillip Pike. Le long métrage de 70 minutes raconte l’histoire des queers noirs de Toronto qui ont fait face à la brutalité policière pendant 40 ans. On verra comment ils sont devenus une communauté soudée et vibrante.

Ce soir à 19h à l’Auditorium Alumni H-110 de l’Université Concordia – 1455 boulevard De Maisonneuve Ouest

Lancement

J’me dompte pas – Grand Fanal

Grand Fanal est en fait le projet musical de Francis Faubert et Benjamin Vigneault. Ensemble ils ont créé un mini album éponyme au son stoner rock sorti vendredi passé. Leur motto? Faire le plus de bruit avec le moins de ressources possible. Le duo présentera cet opus de quatre chansons ce soir à l’occasion d’un lancement. À découvrir!

Ce soir à 20h au Verre Bouteille – 2112 avenue du Mont-Royal Est

Théâtre

Nell Gwynn

Les finissants de l’École nationale de Théâtre présentent cette pièce de Jessica Swale mise en scène par Krista Jackson. L’œuvre, en anglais, met la lumière sur la vie de Nell Gwynn, l’une des maîtresses du roi d’Angleterre Charles II. Le tout se déroule dans la période de la Restauration, où les théâtres rouvrent leurs portes après avoir passé 20 ans fermés. Nell Gwynn était aussi actrice.

Ce soir à 19h30 au Monument-National – 1182, boulevard St-Laurent

Je reste

Livre

Le Projet Pox

Hervey Gagnon nous plonge en 1885 à Montréal dans ce suspense. La métropole est en pleine épidémie de petite vérole. Les lecteurs sont transportés dans un orphelinat qui se vide rapidement dans le plus grand mystère. Des pensionnaires inquiets tenteront de trouver quelqu’un qui les prendra au sérieux et qui pourra lever le voile sur ce danger qui les menace. Mensonges, complots et hypnotisme s’entremêlent dans cette histoire captivante.

Sorti en librairie le 18 février

Télé

Date limite des transactions dans la LNH

TVA Sports a réuni toute une équipe pour cette émission spéciale. Dès 6 h, Les Partants Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte mettront la table. Puis, les téléspectateurs pourront entendre Louis Jean, Renaud Lavoie, Michel Bergeron, Mike Bossy, Dave Morissette, Pierre-Alexandre Parenteau et plusieurs autres.

Aujourd’hui dès 6h à TVA Sports

Album

Miss Anthropocene – Grimes

Grimes a fait paraître vendredi son cinquième album. L’artiste de Vancouver, qui répond au nom de Claire Boucher, a composé 15 nouvelles chansons qui mélangent électro, dark wave et dream pop. Le titre de l’album fait référence à la déesse de la crise climatique, selon l’artiste qui est la conjointe d’Elon Musk.

Sorti le 21 février