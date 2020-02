La vie à travers le septième art

Il y a un an et demi, Angélique Patterson était à la recherche d’une pièce qu’elle voulait traduire, monter et où elle voulait jouer. Elle a été séduite et absorbée par une histoire qui se déroule dans une salle de cinéma et qui aborde la vie au quotidien et du septième art.

L’actrice, traductrice et metteuse en scène a eu un énorme coup de cœur pour un texte de la dramaturge Annie Baker, lauréat en 2014 d’un prix Pulitzer.

Photo courtoisie, David Boily

«J’en avais un peu entendu parler et je l’ai trouvé dans une boutique spécialisée lors d’un voyage à New York. Il m’attendait, là, sur une étagère. C’était le destin», a-t-elle relaté, lors d’un entretien dans un café de la rue Cartier.

Présenté en première québécoise jusqu’au 14 mars à Premier Acte, À l’affiche se déroule dans une petite salle de cinéma de Worcester au Massachusetts, une des dernières à posséder un projecteur 35 mm. Une menace plane, lorsqu’une grosse chaîne est intéressée à acheter l’endroit et y apporter la technologie numérique.

«Cette prémisse est un prétexte pour découvrir les personnages de Sam, Avery et Rose, qui travaillent à cet endroit. Ce sont trois jeunes passionnés de cinéma qui apprennent à se connaître dans un monde en effervescence où tout va toujours plus vite», a-t-elle mentionné, ajoutant qu’À l’affiche est aussi une ode au cinéma.

En faisant la lecture de ce texte, Angélique Patterson a constaté qu’elle ne concordait pas avec le personnage de Rose, la projectionniste. Elle a poursuivi ses recherches.

«J’ai mis le texte de côté, mais j’y revenais toujours. Les personnages sont attachants. C’est extrêmement touchant et c’est drôle. C’est trop bon et j’ai décidé de la monter. C’est la meilleure pièce que j’ai lue de toute ma vie», a-t-elle expliqué avec enthousiasme.

Une expérience

À l’affiche s’intéresse aux relations entre les trois employés de cette salle de cinéma à travers les films.

Jean-Philippe Côté se glissera dans la peau de Sam, un jeune homme qui travaille et qui gagne sa vie dans ce cinéma.

«Ma mission est de rendre ce personnage avec sensibilité, justesse et faire à ce qu’il soit touchant et surtout vrai. Le défi est d’aller chercher une sensibilité qui est souvent différente de la mienne. C’est de trouver la leur et l’exploiter afin qu’elle soit perceptible. Le show repose beaucoup sur le texte et le jeu des acteurs. Il n’y a pas d’artifices. On est dans la situation», a-t-il fait remarquer.

Il sera entouré, sur les planches, par Patrick Émmanuel Abellard, Catherine Côté et Charles Fournier.

À l’affiche est une expérience théâtrale. La pièce se déroule dans une réplique de salle de cinéma où les trois employés font le ménage entre les séances de projection.

«Il y a des silences évocateurs qui amènent du super réalisme. On retrouve un certain éloge de la lenteur à travers le travail des employés dans la salle. Annie Baker est maître pour rendre une pièce théâtrale le moins théâtrale possible. Il n’y a pas d’effet de mise en scène. Son style a une signature assez particulière», a précisé Angélique Patterson.

À l’affiche est présenté à Premier Acte du 25 février au 14 mars.