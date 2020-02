Le ministre Roberge n’a plus de crédibilité

Des milliers d’enseignantes et d’enseignants, des membres des différentes catégories de personnel scolaire et des centaines de spécialistes de l’éducation ont perdu tout espoir quant à la capacité de la CAQ d’améliorer le système d’éducation, le sort des élèves et de celles et ceux qui leur enseignent ou accompagnent leur développement.

Tous, ils considèrent que le ministre de l’Éducation a trompé la population, qu'il les méprise et qu’il met à mal les structures démocratiques de notre société.

Des demi-vérités et des mensonges

La CAQ avait annoncé vouloir abolir les élections scolaires et transformer les commissions scolaires en centres de services, mais la loi 40, avec ses 300 articles, fait beaucoup plus que cela. Elle modifie en profondeur la Loi sur l’instruction publique, héritage de la Révolution tranquille, et 80 autres lois. Même pour les spécialistes, la loi 40 est presque incompréhensible, car c’est un véritable fourre-tout. Alors, comment la population pourrait-elle en juger?

Le ministre Roberge prétendait que la réforme de la gouvernance scolaire visait l’amélioration des services aux élèves, mais il ne propose rien de concret pour améliorer l’enseignement et l’accompagnement des élèves, notamment ceux en difficulté.

Il disait vouloir que les décisions se prennent par celles et ceux qui appellent les élèves par leur nom et donner plus de place aux parents. Au contraire, il s’arroge plus de pouvoirs, alors qu’il limite ceux des parents et du personnel scolaire.

Du mépris et de l’arrogance envers les acteurs de l’éducation

Loin de revaloriser la profession enseignante, il ne reconnaît pas l’expertise des enseignant.e.s, entre autres en s’immisçant dans leurs choix pédagogiques. Il intervient unilatéralement dans leur convention collective et réduit leur place dans les centres de services. Il a même été jusqu’à abolir un cours du curriculum (Éthique et culture religieuse) sans en discuter préalablement avec ceux et celles qui l’enseignent.

Ces mesures contestées et précipitées, comme l’ouverture de maternelles 4 ans partout, alourdissent la tâche de plusieurs enseignant.e.s et grugent les ressources déjà nettement insuffisantes.

De plus, le ministre ne fait rien contre l’omerta qui règne dans le monde de l’éducation, où toute prise de parole sur les conditions de travail et d’enseignement est sanctionnée, niant ainsi le droit fondamental à la parole des citoyen.e.s.

Les politiques de la CAQ en éducation restreignent la participation démocratique

Le ministre a imposé sans justification valable un bâillon pour empêcher l’étude et la discussion des 300 amendements de la loi 40. Désormais, le système d’éducation, au lieu d’être un vecteur d’égalité des chances pour tous, favorisera la concurrence entre les écoles et les programmes. Par la loi 12, le Ministre légitime la non-gratuité scolaire dans l’école publique en rendant acceptables des frais de scolarité pour l’accès à des programmes particuliers sélectifs, et cela, sans l’assentiment de la population.

Comme il agit rapidement, sans consulter, que doit-on attendre d’autre du ministre à court terme? Qu’il mette la hache dans la formation générale au cégep, qu’il impose son Institut national d’excellence en éducation (INEE), axé sur une vision positiviste et la promotion des pratiques «probantes»?

Nous pourrions demander la démission du ministre, mais à quoi bon? Son chef est fier de lui, car il défend trop bien les politiques et l’idéologie de son parti, qui dirige et gère le Québec comme une entreprise privée dont les mots d’ordre sont productivité, efficacité, consumérisme et concurrence. Chose certaine, nous continuerons à défendre les principes de qualité et d’égalité de l’éducation pour tous, le respect de celles et ceux qui travaillent à instruire et à éduquer les jeunes de notre pays.

Signataires par ordre alphabétique

