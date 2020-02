Le train du mépris

Depuis plus de trois semaines, plusieurs barrages humains sont érigés sur divers chemins de fer au Canada. Ce blocage ferroviaire est organisé par la nation Wet’suwet’en, qui réclame le droit d’empêcher les travaux de construction du gazoduc Coastal GasLink sur son territoire.

Depuis des centaines d’années, la trajectoire des Autochtones a été changée par nous qui les avons sauvagement obligés à monter dans le train de nos préjugés. Certains ont voulu sauter en bas en cours de route et en sont morts. D’autres n’ont eu comme seul choix que de monter à bord pour survivre.

Vendredi, je suis allée marcher à Montréal à la manifestation organisée en appui aux peuples autochtones participant au blocus ferroviaire. Ils sont bien écœurés qu’on les fasse attendre sur le quai et aimeraient continuer à avancer.

Ne serait-il pas temps de faire faire une halte à notre conscience collective et de se mettre en direction d’une réelle réconciliation ?

Des locomotives d’excuses

Quand une partie de la population qui s’est toujours fait mépriser se met à parler, ça brasse la société. Ça ébranle l’ordre établi. Ça nous remet en question.

Je débarque dans ta maison, j’ouvre ton frigo, je me prépare un sandwich, je squatte ton lit et je te fais coucher sur le divan. J’envahis ton territoire et tu n’as pas un mot à dire.

C’est peut-être normal qu’à un moment donné, tu veuilles faire dérailler mon train pour que je cesse de transporter sur la voie de ton existence tout le mépris qui a miné ta communauté.

Des excuses, des locomotives remplies d’excuses : c’est ce que nous devrions livrer à ceux qui étaient là avant nous sur les rails de la vie.

Nous avons été des colons. Le temps est venu de soutenir les revendications des Autochtones.

Pour une fois, soyons les passagers et laissons la nation Wet’suwet’en être la conductrice de son destin.