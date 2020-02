Les démocrates entre dépression et panique

La victoire convaincante de Bernie Sanders au Nevada secoue toujours le Parti démocrate.

J’ai parcouru beaucoup de journaux et de sites de nouvelles pendant la fin de semaine et le constat est le même partout: les décideurs démocrates et les stratèges alternent entre déprime et panique. Si certains semblent paralysés et résignés, d’autres, plus nombreux, ont décidé de passer à l’action pour forcer les autres candidats à réfléchir rapidement.

Autant je trouve objectivement intéressant d’observer l’influence de Donald Trump sur sa formation politique et le traitement des médias, autant la peur panique d’une candidature de Bernie Sanders pique ma curiosité. Les deux hommes défient les statistiques et ils ébranlent l’establishment, pour le meilleur et pour le pire.

Avant d’aborder la situation des autres candidats toujours dans la course, un mot sur la possibilité bien réelle d’une présidence Sanders. S’il est vrai qu’un programme aussi progressiste que le sien aurait peu de chances d’obtenir l’appui de la Chambre et du Sénat, autant chez les républicains que chez plusieurs démocrates, plusieurs sondages indiquent que Bernie peut vaincre Trump dans plusieurs États pivots.

Sanders ne devrait pas se priver de le dire en campagne, tout en ajoutant au passage qu’il est en mesure de miser sur une coalition de plus en plus large. Je considère toujours que le choix de Sanders est le plus risqué pour le Parti démocrate, mais il y a un chemin vers la victoire.

Maintenant, quelles sont les chances de se défaire de Sanders? S’il devait s’imposer en Caroline du Sud le 29 février et au Super mardi le 3 mars, il faudrait se préparer à l’appuyer ou à lui résister jusqu’à la convention (s’il n’a pas déjà atteint le chiffre magique de 50% des délégués), tout en offrant au pays et à la campagne de Donald Trump le triste spectacle d’un parti déchiré, prêt à tout pour écarter l'un des siens.

Les démocrates doivent donc bouger, et vite! La grande question est: qui, parmi les autres, doit quitter la course rapidement pour éviter de diviser le vote centriste? Les candidats sont conscients de cette réalité, ils croient encore tous et toutes être la meilleure alternative.

À mon humble avis, Tom Steyer et Amy Klobuchar devraient être les premiers à s’effacer. Bien peu de sondages laissent entrevoir un avenir prometteur pour ces deux candidats. Considérés individuellement, leurs appuis respectifs pèsent pour peu, mais ensemble ils représentent un petit gain appréciable.

Outre Steyer et Klobuchar, Elizabeth Warren devra bientôt admettre l’inévitable: Bernie Sanders lui a définitivement damé le pion. Progressiste plus conciliante, la sénatrice du Massachusetts peut difficilement se tourner vers Michael Bloomberg qu’elle a confronté brutalement. Comme il semble y avoir un réel froid entre Sanders et elle, il ne serait probablement pas impossible de la voir rejoindre le camp Biden.

Ne resteraient plus que trois candidatures, les trois B: Biden, Buttigieg et Bloomberg. Vous optez pour lequel? Si j’ai à maintes reprises mentionné que le discours le mieux adapté à la campagne 2020 est celui de Buttigieg, il y a encore trop d’incertitudes liées à sa candidature. Les sondages réalisés jusqu’à maintenant dans les États pivots indiquent que Bloomberg et Biden lui seraient supérieurs face à Donald Trump. Ayons malgré tout un œil sur Mayor Pete.

Le choix final du côté des centristes pourrait donc se faire entre Bloomberg et Biden. Biden joue très gros dans les prochains jours, une sorte de «ça passe ou ça casse». S’il devait perdre face à Sanders en Caroline du Sud, ce pourrait bien être la fin. Lors du Super mardi, Bloomberg, qui a tout misé sur cette journée, doit montrer qu’il s’est relevé de la dégelée subie lors du premier débat (il aura une autre chance demain soir) et se démarquer dans plusieurs des 14 États qui voteront le 3 mars.

Bloomberg ou Biden? Si je devais choisir dans les circonstances actuelles, je devrais me résoudre à appuyer Biden. Lorsque je jette un œil aux prévisions statistiques en Caroline du Nord, en Floride, au Wisconsin, en Pennsylvanie et en Arizona, Uncle Joe est celui qui offre la meilleure performance d’ensemble.

Si vous avez une autre analyse ou une perspective différente de la course, je vous invite à en faire part dans la section des commentaires. Et soyez modestes dans les mises pour vos paris!