Les Mohawks bravent l’ultimatum, une «action» policière redoutée lundi matin

Les Mohawks de Tyendinaga ont bravé l’ultimatum posé par la police provinciale de l’Ontario (PPO), qui redoutent une «action» pour la matinée, selon Global News.

Le Canadien National et la PPO avaient donné jusqu'à minuit, dimanche soir, aux manifestants pour lever leur barricade des voies ferrées près de Belleville, en Ontario. Ils sont donc restés.

Les autorités avaient indiqué que si les protestataires ne partaient pas avant l'ultimatum donné, ils pourraient faire face à de possibles accusations, sans toutefois en préciser la teneur.

Des sources mohawks de Global News ont indiqué redouter à des mesures coercitives de la police lundi matin.

Aucun plan de levée du camp n’est prévu par les manifestants, qui se préparaient plutôt à affronter les policiers.

D’autres sources ont déclaré que des discussions sont toujours en cours au sein de la communauté sur la suite des choses.

Certains manifestants, fatigués par le mouvement, envisageaient dans la nuit d'accepter l’offre du CN et de la PPO de démanteler les barricades pour éviter les poursuites judiciaires, après des semaines sur les rails.

Le blocage des rails dure depuis plus de deux semaines et a pour but de montrer la solidarité des manifestants à la nation autochtone Wet’suwet’en qui s’oppose au passage du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire.