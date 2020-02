Les ravages causés par une femme trop charmante

Ma sœur, plus jeune que moi de 8 ans, possède un je-ne-sais-quoi qui charme à tout coup les hommes. Par choix, nous sommes sans conjoints depuis quelques années. Sans nous vanter, nous sommes très jolies toutes les deux et prenons grand soin de notre apparence.

Jadis, lors de la réception de mariage d’un cousin, ma sœur avait fait beaucoup d’effet sur le chum d’une cousine qu’on voyait rarement, et ça avait fait toute une histoire dans le couple. Alors qu’on parlait de l’incident ensemble, elle me jurait n’avoir rien fait pour aguicher ce garçon mais que ç’était comme ça depuis toujours. Elle agissait sur les hommes comme un aimant. Quelques années plus tard lors d’un réveillon de Noël, le copain de ma fille, beaucoup plus jeune qu’elle, n’a eu d’yeux que pour ma soeur. Ce qui fait qu’encore maintenant, mes enfants ne veulent plus l’inviterà nos partys.

Il y a quelques mois, un ancien collègue de travail d’il y a +de 40 ans m’a retrouvée sur facebook. Portée par notre grande amitié de l’époque, je lui ai proposé d’aller manger au restaurant. Ma sœur qui habite avec moi a répondu à la porte quand il est venu me chercher. Croyez-le ou non, après un simple échange de politesse, le charme avait opéré. Pendant le repas, il a eu la maladresse de me dire qu’on pourrait, à notre prochaine rencontre, inviter ma sœur. Même si je ne cherchais à le revoir qu’amicalement, ça m’a tellement blessée que je n’ai pas donné de suite.

Il y a quelques semaines, j’ai rencontré un homme charmant au gym. Une affinité s’étant aussitôt créée, on a échangé nos numéros de téléphone. Alors qu’on sortait de la pharmacie ma sœur et moiquelques jours plus tard, on est tombé sur lui. Il était pressé, et même si on a à peine eu le temps de se saluer, la magie de ma sœur a encore opéré. À peine quelques minutes plus tard il me demandait son nom par texto.

Je ne suis pas jalouse de nature et je suis souvent sollicitée par les hommes que je rencontre quand je suis seule ou avec d’autres personnes que ma sœur. Je ne cherche pas d’amoureux mais je suis ouverte à rencontrer de nouveaux amis. Mais à cause de ce pouvoir qu’elle a d’attirer les hommes comme un aimant, je perds toute confiance en moi. Devrais-je cesser de sortir avec elle comme l’a fait une de ses amies, même si elle me jure qu’elle ne fait rien de spécial, que c’est juste naturel chez-elle de charmer ?

Sarah

Certaines personnes naissent avec la capacité innée de charmer. « Le charme est ce fameux je-ne-sait-quoi qui tient du sortilège. Étymologiquement, charme signifie « formule magique ». Par essence, il est indéfinissable, et ce qui le rend difficile à cerner c’est qu’il échappe à toute référence extérieure. Le charme, c’est plus fort que la beauté. » Pourquoi vous en préoccuper si vous ne cherchez qu’un ami ? Et si vous cherchez l’amour, évitez d’avoir votre sœur dans le portrait, ou encore attelez-vous à magnifier ce qu’l y a de mieux en vous pour faire contre-poids.