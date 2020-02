Ludovick Choquette s’inspire de McCaffrey

Ludovick Choquette veut marcher sur les traces du porteur de ballon Christian McCaffrey, des Panthers de la Caroline.

« Je veux lui ressembler le plus possible », raconte le porteur de ballon, qui poursuivra sa carrière avec les Leathernecks de Western Illinois, formation de la NCAA qui évolue dans la FCS.

« Certains m’appellent McCaffrey junior parce que je suis un porteur blanc moi aussi. J’aurais aimé signer avec une équipe du Power 5 [les 5 meilleures conférences de la NCAA], mais ce n’est pas l’université qui fait son homme. C’est l’inverse. »

Parti de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’âge de 16 ans, Choquette a disputé les deux dernières saisons avec l’Académie Internationale de Clearwater.

« Je ne pensais jamais jouer en Floride, a-t-il avoué. Quand j’ai été approché au début, je pensais que c’était une arnaque. J’ai été visiter avec ma grand-mère et je me suis engagé. Je suis tombé en amour avec la place. À mon retour au Québec, j’ai pris des cours d’un professeur privé pour améliorer mon anglais. »

En deux saisons, le porteur de ballon de 5 pi 11 po et 205 livres a amassé 2883 verges et marqué 39 touchés, mais l’adaptation n’a pas été pour autant de tout repos.

« Notre duo de porteurs a fait fureur, résume-t-il. Au début, je m’ennuyais beaucoup de ma grand-mère et j’étais triste. J’ai réussi à me concentrer sur le football et à ne pas penser uniquement à ma famille. »

Transformé

« Au début, mes coéquipiers me poussaient et je poussais tellement que j’en vomissais, de poursuivre Choquette. C’était toutefois le meilleur endroit pour me changer. Je suis plus rapide et j’ai plus la tête sur les épaules. Mon éthique de travail a fait la différence, et la compétition m’a rendu meilleur. Il y a une très grosse différence entre le joueur et la personne que j’étais à mon arrivée et maintenant. »

Quand il a signé avec les Leathernecks au début février, Choquette a réalisé un rêve, mais il a aussi comblé sa grand-maman.

« Ma grand-mère était en larmes parce qu’elle savait à quel point c’était important pour moi, a-t-il confié. Ce fut un moment émotif. Je l’aime beaucoup, ma grand-mère.

« Parce que ma mère est décédée quand j’avais sept ans et que je n’ai jamais été près de mon père, ma grand-mère m’a élevé », de poursuivre celui qui a porté les couleurs de l’équipe du Québec en 2017.

« Ma grand-mère a fait beaucoup de sacrifices, et je lui dois beaucoup. Ma mère serait contente de ce que j’ai réalisé. Compte tenu de ma situation, j’étais tout le temps motivé. J’avais toujours faim et j’en avais jamais assez. Quand je suis parti pour la Floride à 16 ans, ma grand-mère m’a fait confiance parce qu’elle croyait que j’étais capable d’y arriver et elle m’a encouragé à continuer quand c’était plus difficile. »

L’embarras du choix

Avant d’opter pour Western Illinois, Choquette a reçu quatre autres offres.

« Buffalo, Colorado State, Delaware State et Southern Mississippi m’ont fait une offre, a souligné l’ancien de La Milice de l’école La Magdeleine. À Western Illinois, il y a un bon programme en ingénierie, les entraîneurs sont jeunes, l’esprit de corps est fort et la porte est grande ouverte pour le poste de porteur de ballon partant. Les trois séniors ont quitté, ce qui est très, très attirant. Parce que je suis blanc, certaines personnes en Floride me disent que mes offres ont été limitées, mais je suis très satisfait. »

Nicolas Lessard opte pour le Rouge et Or

Nicolas Lessard poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le demi de coin étoile des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu a fait connaître sa décision lundi soir.

Courtisé aussi par le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke et les Stingers de Concordia, avec qui son ancien entraîneur-chef Alex Surprenant occupe le poste de coordonnateur offensif, Lessard a tranché au final entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal.

Raison

« Laval me ressemble plus sur le plan sportif, académique et social, a souligné Lessard pour expliquer son choix. Je vais être bien encadré sur le plan scolaire et j’aime l’environnement de l’équipe et de la ville. »

S’il avait pratiquement écarté les Carabins de ses choix après le départ de l’entraîneur-chef Danny Maciocia, Lessard a revu sa position au moment de l’embauche de Marco Iadeluca.

« Marco m’a dirigé avec l’équipe du Québec en 2017 et je l’avais bien aimé, a-t-il souligné. Je l’avais apprécié et j’ai été le rencontrer la semaine dernière. »

Objectif

Élu sur l’équipe d’étoiles du circuit collégial Division 1 en 2017 et 2019, Lessard souhaite voir de l’action dès sa première saison universitaire.

« Je crois en mes chances de toucher le terrain et peut-être même [de] mériter un poste de partant en fin de saison, a-t-il mentionné. À ma première saison, ça ne sera pas la fin du monde si je dois me développer derrière des vétérans [Émile Chênevert et Zack Fitzgerald]. Je vais apprendre d’eux. J’ai joué du côté large et du côté court dans les rangs collégiaux et je suis à l’aise aux deux positions. »

Lessard n’aura pas le temps de chômer dans les prochains mois.

« Je ne vais pas fêter ma fin de session. Je dois prendre deux cours d’été. Ma concentration est sur les études. Le plan est de jouer universitaire et non [de] disputer une 4e saison avec les Géants. »