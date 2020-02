Marc Bergevin à l’écoute

Marc Bergevin a beau préparer un plan de match à l’approche de la date limite pour compléter la liste finale des effectifs, qu’il a l’impression qu’à chaque jour, la situation est comme la météo : imprévisible.

On a beau lui dire depuis deux semaines que les carottes sont cuites, qu’il doit penser à l’an prochain, que la présente saison sera de nouveau un constat d’échec, que le Canadien ne participera pas aux séries éliminatoires, mais comme tout le monde il sait très bien ce qui se passe à Toronto et en Floride, deux équipes qui reluquent le troisième rang de la division Atlantique. Les Maple Leafs ne vont nulle part. Ils ont été défaits par les Hurricanes de la Caroline, samedi soir, et, par surcroît, par un gardien appelé d’urgence, en deuxième période, David Ayres, qui participe souvent aux entraînements des... Leafs et des Marlies, en plus de conduire la surfaceuse dans son rôle d’employé à plein temps à l’amphithéâtre des Marlies.

Bergevin constate aussi que les Panthers de la Floride de son bon ami, Dale Tallon, ne vont eux aussi nulle part, peut-être devraient-ils lancer un SOS à Ayres d’autant plus que leur homme de 10 millions $ cause bien des soucis aux décideurs de l’organisation.

Par conséquent, avec les événements des derniers jours, il y a une réalité qui peut changer la donne. Le nombre de points requis pour une qualification aux séries éliminatoires s’amenuise constamment.

Le nombre de points

Il y a une semaine, on prévoyait qu’il faudrait 99 points. En milieu de semaine, c’était un objectif de 97 points. Puis, à quelques heures de la fin de la période pour compléter des transactions, peut-on croire que 93 ou 94 ou 95 points suffiront ?

Absolument.

Je sais, il ne faut pas s’emballer mais le Canadien n’est plus qu’à six points des Leafs qui ont un match de plus à disputer. Il accuse un retard de quatre points sur les Panthers qui ont deux matchs de plus à disputer.

Mais, si vous avez vu les Leafs à l’œuvre au cours des dernières semaines, vous admettrez que ce n’est guère brillant. On questionne le leadership de ce jeune groupe, on se demande si Frederik Andersen pourrait sauver la barque, certains soirs, il montre les signes d’un gardien qui a perdu tous ses moyens.

Quant aux Panthers, cette équipe possède l’une des brigades défensives les plus vulnérables de la ligue et un gardien, Sergei Bobrovsky qui ne fait rien pour sortir son équipe du bourbier dans lequel elle s’empêtre trop souvent.

Bergevin et son groupe ne rêvent pas mais ils savent très bien que la porte n’est pas entièrement fermée. Il reste 18 matchs au Canadien. Il aura besoin de 28 points pour atteindre 94 points. Mais, encore faudra-t-il que les Panthers et les Leafs accumulent également les victoires.

On doit aussi retenir que le Canadien a encore deux matchs à disputer contre les Panthers et un contre les Maple Leafs et vous savez à quelle date ce match est prévu : le samedi 4 avril à l’occasion du 82e match du calendrier.

Imaginez le scénario si...

Non. Comme je l’ai précisé, il ne faut pas s’emballer.

Surprises de taille ?

Toutefois, peut-on croire que la fin de la saison pourrait nous réserver des surprises de taille ? Parce que trois équipes pourraient être impliquées, peut-être quatre si les Sabres de Buffalo réalisent, après leur victoire à Pittsburgh, qu’ils pourraient revenir dans le décor.

Il sera donc intéressant d’observer Bergevin au cours des prochaines heures.

Doit-il être un acheteur avec la tournure des événements ?

Pourquoi serait-il un acheteur ?

Il vient d’ajouter à sa formation quelques actifs importants. Bon, Jonathan Drouin, ce n’est pas évident. Paul Byron, un retour remarqué. Shea Weber est une présence même s’il évolue malgré une blessure.

Bref, il se retrouve avec une équipe au grand complet pour la première fois de la saison, sans Ilya Kovalchuk, échangé aux Capitals en retour d’un choix de troisième tour, une bonne décision de la part de Bergevin. Il lui reste quelques heures pour découvrir ses cartes.

Pour l’instant, qu’a-t-il à perdre ?

Après tout, n’a-t-on pas déclaré que le Canadien terminera parmi les équipes composant le troisième tiers de la Ligue nationale.

Présentement, le scénario a subi quelques modifications. De quoi revoir les projections tout en étant prudent.

Son équipe pourrait s’inscrire dans le cadre du sprint final. Qui sait ?

Il pourra effectuer des modifications à son personnel, soit dans les prochaines heures ou encore attendre à la mi-saison.

Le Canadien possède un personnel souhaité par Claude Julien. Un seul jeune joueur, Nick Suzuki. Le reste, ce sont des vétérans.

Carey Price pourrait compliquer l’existence de bien des équipes d’ici la fin du calendrier.

Bref, il n’a qu’à surveiller le marché. Il pourrait dénicher une aubaine chez une formation désireuse d’amenuiser sa masse salariale. On pourrait lui offrir la possibilité de réaliser une transaction impliquant des joueurs établis ?

Il a quelques heures devant lui...