Marie Carmen sort de l’ombre

Après de nombreuses années dans l’ombre, Marie Carmen revient sous la lumière des projecteurs : la chanteuse arpente aujourd’hui les routes de la province en compagnie de Marie Denise Pelletier et Joe Bocan avec la tournée Pour une histoire d’un soir. « Ça me touche de voir que le temps a passé, mais que mes fans me sont restés fidèles », confie-t-elle.

Marie Carmen s’est faite discrète – très discrète, même – depuis de nombreuses années. À quand remonte sa dernière tournée ? La chanteuse elle-même peine à répondre.

« Autour de 1995, 1996... », se hasarde-t-elle à dire, songeuse.

« Bref, ça fait très longtemps », laisse-t-elle tomber en riant.

En effet. Après avoir enchaîné les succès radiophoniques (L’aigle noir, Entre l’ombre et la lumière, et compagnie), Marie Carmen a subitement choisi de se retirer de la vie publique au tournant du millénaire. La coupure, elle le reconnaît, a été « radicale ».

Depuis, ses fans n’ont pu la voir qu’en de rares occasions --- ; elle a entre autres foulé la scène de Fierté Montréal en 2015, et celle du National à l’occasion de son « concert discret » donné à guichets fermés, un soir seulement, deux ans plus tard. Bref, des événements peu médiatisés, et ce, par son propre choix.

« Les gens n’en entendaient pas parler parce que je ne voulais pas en faire la promotion. J’aime chanter. Ça, ça ne change pas. Mais la promo, les kodaks, les entrevues où je dois partager mon vécu et mes angoisses, ça, je n’ai jamais aimé ça », explique-t-elle.

En trio

Mais depuis quelques jours, ses fans peuvent la retrouver, et ce, beaucoup plus facilement, à travers la province grâce à la tournée Pour une histoire d’un soir. Ce spectacle, dont elle partage la vedette avec Marie Denise Pelletier et Joe Bocan, permet aux trois chanteuses de revisiter les succès leur ayant permis de gravir les palmarès dans les années 1980 et 1990.

Et force est de constater que l’union de ces trois femmes a frappé une corde sensible auprès du public québécois, de nombreuses représentations affichant complet depuis un bon moment déjà. « Un grand cadeau », estime Marie Carmen.

« Ça a été touchant de voir comment mes fans ont respecté mon choix quand j’ai décidé de quitter le métier. Je sais que ça a fait de la peine à beaucoup d’entre eux, mais ils ont accepté de me laisser partir. Et là, à la moindre occasion qu’ils ont, ils sont encore là pour moi, même après tant d’années. Ça, c’est de l’amour », confie-t-elle.