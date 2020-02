En novembre dernier, Québecor a lancé la première édition du Prix Femmes d’exception afin de mettre en lumière le talent et le leadership de femmes au sein de l’entreprise. Lors du cocktail reconnaissance, les membres du jury ont dévoilé le nom des 2 lauréates dans les catégories Relève et Femme d’exception.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de la lauréate dans la catégorie Femme d’exception, Valérie Pelletier, directrice principale, technologies vidéo chez Vidéotron, de la lauréate dans la catégorie Relève, Stéphanie Delagrave, chef de produits, applications mobiles chez NumériQ, et de Sylvie Lalande, v.-p. du CA de Québecor et présidente du CA du Groupe TVA.

Le jury était composé de Jean-Marc Léger, président de Léger et membre du CA du Groupe TVA, Sylvie Lalande, v.-p. du CA de Québecor et présidente du CA du Groupe TVA, Isabelle Boulanger, DG Talents et culture de Québecor, et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les dirigeants de Québecor, Martin Tremblay et Lyne Robitaille, entourent les finalistes, Nicole Bouchard et Annie Ouellet.

Parmi les 12 finalistes, Dominique Marquis et Josiane Nadeau sont entourées de Patrick Jutras et France Lauzière, de Québecor.

Plus de 68 mises en candidatures ont été reçues et 12 finalistes ont été retenues. La talentueuse Marie-Claude Barrette a animé avec brio cette soirée de remise des prix.

Me Marc Tremblay, Québecor, est entouré des finalistes Peggy Tabet, Marie-Pierre Simard et Ariane Lareau.

La lauréate dans la catégorie Femme d’exception, Valérie Pelletier, directrice principale, technologies vidéo chez Vidéotron, 2e à partir de la gauche, est entourée des finalistes, Andréane Grégoire-Majeau et Pamela Bardo, et de Jean-François Pruneau, Vidéotron.

Les dirigeants de Québecor, Christian Jetté et Mathieu Turbide entourent la finaliste, Judith Landry, et la lauréate dans la catégorie Relève, Stéphanie Delagrave, chef de produits, applications mobiles chez NumériQ.