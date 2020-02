Simons lance une belle collection éphémère en quantité TRÈS limitée

Ça fait déjà quelque temps que Simons soutient les artisans canadiens avec leur collection Fabrique 1840.

Or, cette fois, l’entreprise québécoise est allée encore plus loin dans son processus en collaborant avec les étudiants de l’École de design de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval.

Ces derniers avaient le mandat de concevoir des objets dans un esprit de compact living, à la fois utilitaires et minimalistes.

Les objets sélectionnés par Fabrique 1840 sont donc tous faits à la main par les étudiants eux-mêmes et disponibles en quantité limitée et en exclusivité sur le web.

Voici donc à quoi ressemble cette collection!

Designers finissantes: Karine Michaud, Woodyne Veillard et Alexandra Bouchard

courtoisie Fabrique 1840

Designers finissants: Laurence Gaudy et Renaud Guy-Plourde

courtoisie Fabrique 1840

Designers finissants: Laurence Gaudy et Renaud Guy-Plourde

courtoisie Fabrique 1840

Designer finissante: Charlotte Gori

courtoisie Fabrique 1840

Designer finissante: Charlotte Gori

courtoisie Fabrique 1840

Designers finissants: Louis-Philippe Garneau et Marc Malouin

courtoisie Fabrique 1840

Designer finissante: Alicia Gauthier

courtoisie Fabrique 1840

Designers finissantes: Dominique Labbé et Camille Grenier-Naud

courtoisie Fabrique 1840

Designer finissante: Satya Prevost

courtoisie Fabrique 1840

Allez faire un tour dans la section 1840 pour découvrir toute la collection!