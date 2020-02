Trudeau affaibli par les Autochtones

Les Mohawks qui ont bloqué la voie ferrée à Kahnawake ne sont pas pressés de lever le camp, car les Warriors y veillent. Le secrétaire des Mohawks Kenneth Deer l’a déclaré samedi après la visite des chefs héréditaires de Wet’suwet’en.

Si les Mohawks sont tombés dans les bras de leurs frères de l’Ouest afin de défendre la cause de ces derniers, Justin Trudeau s’impatiente verbalement faute d’avoir un plan concret de sortie de crise. Il ne fera pas vieux os à la tête du Canada, croient des observateurs.

Lorsque le Mohawk Kenneth Deer déclare qu’il apprécie la patience du Canada, il faut le croire, car en ajoutant que le pays doit être encore plus patient et écouter davantage les autochtones, il annonce un siège à moyen ou long terme. Il s’agit à vrai dire d’une guerre d’usure dont sa tribu connaît bien les tenants et aboutissants. Qu’on se rappelle la crise d’Oka.

Impotence

Le rapport de force est inversé désormais. Car l’on sent bien que les ministres du Gouvernement Trudeau sont à la merci de ce qu’on pourrait appeler l’impotence politique du premier ministre.

Depuis l’élection qui l’a privé d’une majorité parlementaire, se pourrait-il que Justin Trudeau n’arrive pas à accepter cet état de fait ? Qu’il ne saisisse pas la transformation de son rôle en tant que chef d’un gouvernement qui doit négocier en permanence avec les partis d’opposition pour appuyer chacun de ses projets de loi au risque d’être renversé en Chambre.

L’homme semble fatigué, perdu parfois au point d’en perdre son français. La barbe où pointent des poils gris le vieillit. Elle trahit davantage une vulnérabilité faisant oublier le boxeur de ses débuts triomphants contre un sénateur autochtone, d’ailleurs.

La politique use. Surtout lorsqu’elle n’est que source d’affrontements. Or Justin Trudeau abhorre confronter les communautés autochtones. Alors...