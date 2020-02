Un important système neigeux sur le Québec dès mercredi

Les températures printanières auront été de courte durée, puisque dès mercredi, un important système dépressionnaire chargé de neige s’abattra sur le Québec.

Plus de 30 cm de neige sont attendus dans certains secteurs de la Rive-Nord du Saint-Laurent, qui pourraient être accompagnés de pluie verglaçante mercredi en matinée, sur l’Outaouais, la région montréalaise, la Montérégie et l’Estrie.

Le maximum de la tempête sera atteint dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h, ce qui occasionnera de la poudrerie sur plusieurs secteurs exposés comme le littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

La trajectoire précise du système n’est pas encore définie, mais les pronostics actuels annoncent pour mercredi et jeudi 10 mm de pluie et 10 cm de neige à Montréal, et 25 cm de neige à Québec.

Après la tempête, les températures redescendront dans les normales saisonnières. Il faudra compter environ -7 °C de jour sur une large partie de la province.