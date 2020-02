Un nouvel adjoint pour Marc-André Fleury

Les Golden Knights de Vegas ont acquis le gardien Robin Lehner des Blackhawks de Chicago, lundi, quelques minutes avant l’échéance des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

En retour, les Hawks ont obtenu le gardien Malcolm Subban et un choix de deuxième tour, selon le réseau Sportsnet. Conséquemment, la nouvelle acquisition des Knights devrait être le substitut du Québécois Marc-André Fleury.

Ayant signé un contrat d’un an et de 5 millions $ l’été dernier, Lehner a conservé une fiche de 16-10-5, une moyenne de buts alloués de 3,01 et un taux d’efficacité de ,918 cette saison. Lors de la campagne précédente, il avait empoché les trophées William-Jennings et Bill-Masterton avec les Islanders de New York.

Celui ayant aussi évolué avec les Sénateurs d’Ottawa et les Sabres de Buffalo a disputé 298 matchs en carrière dans le circuit Bettman.