4 aubaines voyage qui valent le coup d'oeil en ce moment

Vous rêvez de partir en voyage prochainement? Voici quelques aubaines intéressantes pour des vols, des hôtels et des forfaits tout compris. Soyez prévenus: les offres de ce genre ne durent vraiment pas longtemps. Toutes les aubaines étaient valides au moment de la rédaction. Faites vite!

Semaine 4½ étoiles à 985 $

Besoin de chaleur pour survivre jusqu’au printemps? Sunwing offre des forfaits tout inclus d’une semaine à prix réduit à l’hôtel 4 1/2 étoiles Melia Las Antillas de Varadero durant le mois de mars. Le tarif le plus bas: 985 $ pour un départ le 11 mars 2020 à partir de Montréal. D’autres départs sont offerts à quelques dizaines de dollars de plus. L’hôtel est réservé aux 16 ans et plus.



Pour en savoir plus, consultez la page des aubaines de dernière minute de Sunwing.com.

Paris sans escale à 312 $

La compagnie aérienne à bas prix Level propose des vols directs à partir de 312 $ entre Montréal et la Ville Lumière aux mois d’octobre et de novembre 2020. Il y a plusieurs combinaisons de dates affichées sur le site de Yulair.

Attention, à ce prix, les repas en vol et les bagages enregistrés ne sont pas inclus (vous n’avez droit qu’à un sac de 10 kg en cabine). Vous pouvez toutefois payer un extra. Consultez montreal.yulair.com.

Nuit à Las Vegas à 46 $

Il y a toujours une bonne raison de planifier une escapade à Las Vegas. Et il y a toujours des promotions. En ce moment, par exemple, on peut trouver sur Kayak.com des chambres à 46 $ la nuit à l’hôtel The Linq pour un séjour du 1er au 3 mars 2020. D’autres dates en mars sont à 76 $.

Cet établissement n’est pas aussi chic que le Venitian Resort ou le Ceasars Palace, mais c’est un 4 étoiles bien situé sur le Strip, avec piscine et casino (évidemment). Faites vos recherches sur ca.kayak.com/hotels .

La Romana en famille à 1119 $

Envie de partir en famille? Transat affiche des forfaits tout inclus d’une semaine à partir de 1119 $ pour certaines dates du mois de mai, à l’hôtel Bahia Principe Grand La Romana, un 4 1/2 étoiles de la République dominicaine.

Point intéressant: l’hôtel fait partie de la collection «famille» de Transat, collection regroupant des hôtels où les enfants de moins de 13 ans (2) sont logés et nourris gratuitement. Le nombre de chambres «famille» est en quantité limitée. Vérifiez les détails ici.