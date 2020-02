5 nouveautés capillaires à découvrir (presque tous à moins de 20$)

Qu’ils soient fournis ou clairsemés, droits ou bouclés ou encore blonds ou noirs, les cheveux ont besoin de soins au même titre que notre peau. Sur le marché, les produits pour les cheveux sont de plus en plus efficaces, naturels, innovateurs et surtout accessibles. Désormais, ce ne sont pas seulement les coiffeurs professionnels qui mettront la main sur ces petits miracles qui embellissent notre chevelure. Voici donc 5 nouveautés capillaires à découvrir, à l’aube du printemps.

1. Pour changer de couleur : La coloration maison PHYTOCOLOR de PHYTO Paris

Photo courtoisie

Bonne nouvelle : on peut maintenant sauver temps et argent avec la nouvelle gamme de coloration PHYTOCOLOR de la maison PHYTO Paris. Il s’agit de la première gamme de coloration permanente aux pigments végétaux sans ammoniaque. Grâce à sa concentration élevée en pigments végétaux, les cheveux bénéficient d’une couleur intense et nuancée de reflets. Si vous avez des cheveux blancs, sachez que cette teinture les couvre à cent pour cent, en seulement 30 minutes. 16 nuances sont disponibles, dont quatre marrons et quatre dorés : efficace, rapide et non dispendieux! *Disponible chez Pharmaprix, Jean Coutu et sur phyto-canada.ca à 17,50$

2. Pour des cheveux propres en 2 minutes : Shampoing sec à l’avoine extra-doux de Klorane

Photo courtoisie

Vie très active, nouvelle maman, athlète de haut niveau? Si oui, êtes-vous toujours en quête de solutions performantes et rapides? Si la réponse est encore oui, le Shampoing Sec au Lait d'Avoine de Klorane est ce qu’il vous faut. L’ingrédient vedette d'avoine cultivé biologiquement de France, a été choisi pour sa richesse en glucides, lipides et vitamines et ses propriétés adoucissantes et protectrices. Ce produit est également formulé avec des poudres d'amidon, qui permet d’absorber toutes sources de lipides. On dit donc au revoir aux cheveux gras et aux résidus. En seulement 2 minutes, sans eau, la poudre restaure instantanément le volume et la fraîcheur de vos cheveux. À noter qu’un nouveau format boni, ainsi qu’une version teintée pour les cheveux foncés sont maintenant disponibles. *Disponible dès mars dans les pharmacies à 15,50$

3. Pour les cheveux crépus et bouclés : Le thé avec rinçage de SheaMoisture au Moringa et Avocat- Superaliments verts

Photo courtoisie

Spécialisée dans la texture des cheveux afro, la marque SheaMoisture présente une nouvelle gamme de produits sur les tablettes : Moringa et Avocat – Superaliments verts. Avec des ingrédients végétales, naturelles et puissants comme le moringa, l’avocat, le kale, le matcha et l’algue verte, les cheveux retrouveront une intense hydratation et une nutrition supérieure, laissant sept fois plus de brillance. Coup de coeur pour le traitement au thé, avec rinçage, à appliquer après le shampoing. Il revitalise, adoucit et nourrit les cheveux bouclés, crépus, ternes et fragiles. *Disponible chez Walmart et Phamaprix à 11,99$

4. Pour détoxifier : Gommage pour le Cuir Chevelu Clean & Pure de Nexxus Hair Care

Photo courtoisie

Les masques nourrissants pour la chevelure sont très à la mode, mais voilà qu’une nouveauté fait surface : les gommages pour le cuir chevelu. L’entreprise Nexxus Hair Care propose leur Gommage Revigorant et Détoxifiant Clean & Pure, à appliquer avant ou à la place du shampoing. Le gommage détoxifie, purifie et hydrate pour rééquilibrer votre cuir chevelu et vos tignasses, en éliminant les impuretés, y compris l’accumulation de produit et d’huile. Tous les produits Nexxus sont formulés avec un mélange exclusif PROTEINFUSIONTM, aidant à restaurer les cheveux, en les laissant soyeux et forts. *Disponible dans magasins Pharmaprix et en ligne à shoppersdrugmart.ca à 19,90$

5. Pour vous coiffer n’importe où (choix de luxe): Les fers à coiffer sans fil de Conair

Photo courtoisie

Les produits de coiffure Conair® n’ont plus leur réputation à faire. Toujours à l’affut des dernières tendances, Conair a développé cet hiver, la nouvelle collection UnboundMC de fers sans fil. Dotés de piles au lithium-ion haute performance, ces appareils peuvent atteindre des températures, jusqu’à 205 °Celsius (soit 400 °Fahrenheit), ce qui est suffisamment chaud pour les crinières fournies et touffues. Pour le recharger, il ne suffit que de le brancher à un port USB. À noter que l’autonomie des appareils varie entre 25 et 60 minutes. Se coiffer dans le train, dans l’avion ou dans la voiture, est maintenant chose possible! * Disponible dans les pharmacies à partir de 99,99$