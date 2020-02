JUTEAU, Jacqueline



Au C.H.S.L.D. Auclair de Montréal, le 19 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Jacqueline Juteau, épouse de M. Raymond Bélanger, demeurant à Montréal.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Murielle Bélanger, Marie Bélanger, Luc Bélanger, ses petits-enfants : Hélène Bélanger, Mireille Bélanger, François Dubé, ses arrière-petits-enfants : David, Ophélie, Ludovic, Daphnée, Émile, Kelly-Ann et Camille, ses neveux et nièces, autres parents et amis.M. Raymond Bélanger et ses enfants, Murielle, Marie et Luc accueilleront parents et amis directement à l'église St-Vincent-Ferrier, 301, rue Jarry Est, Montréal, le samedi 29 février 2020 à compter de 10h pour recevoir vos condoléances, suivront les funérailles à 11h en l'église St-Vincent Ferrier.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com