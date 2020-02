ST-DENIS, Gertrude

(née Dumoulin)



À Saint-Eustache, le 20 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gertrude Dumoulin, épouse de feu Lucien St-Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucienne (Gilles) et Alain (Johanne), sa petite-fille Brigitte (Sylvain), ses deux arrière-petits-enfants, Samuel et Mathis, son frère Martial (Louise) et sa soeur Gracia (feu Henri-Paul), sa belle-soeur Normande (feu Guy), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 1er mars de 14h à 17h au:SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.